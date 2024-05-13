Женщины, совершившие преступления и имеющие малолетних детей, могут получить отсрочку отбывания наказания, то есть в колонию они отправятся только после того, как вырастят своих детей. В каких случаях суд дает осужденным казахстанкам такую возможность, разбиралась корреспондент Tengrinews.kz.

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Как суд принимает решение об отсрочке

В Верховном суде на запрос Tengrinews.kz ответили, что решения о том, можно ли женщине дать отсрочку, принимаются в индивидуальном порядке. При этом суд учитывает, есть ли у ребенка отец или другой близкий родственник, который может взять на себя заботу о ребенке.

Закон запрещает давать отсрочку женщинам, признанным виновными в:

тяжких или особо тяжких преступлениях против личности;

террористических преступлениях;

экстремистских преступлениях;

преступлениях, совершенных в составе преступной группы;

преступлениях против половой неприкосновенности малолетних.

"Судом при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на его иждивении", - пояснили в Верховном суде.

На какой срок дают отсрочку

В Уголовно-исполнительном кодексе РК говорится:

"Беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетних детей, отбывающим наказание в учреждении, судом может быть предоставлена отсрочка исполнения наказания на срок до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста".

При этом, если осужденный не воспитывает своего ребенка, служба пробации выносит письменное предупреждение. Если два письменных предупреждения не помогли или если ребенок умер или если беременность была прервана, служба пробации вносит в суд по месту жительства осужденного представление об отмене отсрочки исполнения наказания и направлении осужденного для отбывания наказания, назначенного приговором суда.

По истечении периода отсрочки исполнения наказания или в случаях смерти ребенка либо прерывания беременности служба пробации по месту жительства осужденного с учетом его поведения направляет в суд представление об освобождении от отбывания оставшейся части наказания либо замене неотбытой части наказания более мягким либо направлении его в учреждение.

Некоторым приходится рожать и растить ребенка в колонии

Если же женщине не удалось получить отсрочку, а она беременна или имеет маленького ребенка, то она может воспитывать его в специальном доме ребенка, который находится на территории уголовно-исправительного учреждения.

В Казахстане есть только один дом ребенка, где могут жить осужденные женщины и их дети. Он находится в Алматинской области, сообщил Tengrinews.kz начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Алматы, Алматинской области и области Жетысу генерал-майор полиции Кайрат Дальбеков.

"На территории учреждения № 10 ДУИС по городу Алматы, Алматинской области и области Жетысу имеется дом ребенка для проживания осужденных женщин с детьми. Дом ребенка является единственным на территории РК детским учреждением для содержания и воспитания детей осужденных женщин. В учреждении находятся осужденные женщины с малолетними детьми из всех регионов РК", - уточнил он.

В основном в этом доме ребенка проживают мамы с детьми, которым еще не исполнилось трех лет. Но если срок у женщины заканчивается скоро, то ей могут пойти навстречу и разрешить пожить в доме ребенка, пока ее малышу не исполнится четыре года. Это нужно, чтобы мать и ребенок не теряли связь, если вскоре ей предстоит выйти на свободу.

В этом же доме ребенка находятся и беременные осужденные.

"В доме ребенка проживают в комнатах по 2-3 человека, имеются большие игровые комнаты, оборудованные детскими принадлежностями, телевизорами и игрушками, также есть кабинеты для развития детей, - рассказал Кайрат Дальбеков. - На территории имеется детская площадка, обустроенная горками, качелями и другим игровым инвентарем. За детьми ухаживают сами матери".

По словам генерала-майора, дети обеспечены питанием, игрушками, одеждой.

Что не так с отсрочкой наказания

Юрист Жайнагуль Торекул в интервью Tengrinews.kz подчеркнула, что решение об отсрочке наказания применяется не в интересах осужденной женщины, а в интересах ее ни в чем не повинного ребенка.

Поэтому, полагает эксперт, не должно быть такого деления, что одним женщинам дают отсрочку, а другим - нет. Жайнагуль Торекул подчеркивает, что когда суды принимают решение о том, чтобы одним женщинам дать возможность вырастить их детей, а других разлучить с детьми, то права детей, которые лишаются материнской заботы, нарушаются. Более того, юрист называет это дискриминацией детей, которых разлучают с матерями.

"Делят детей на достойных того, чтобы мама была с ними, и недостойных этого", - сказала юрист.

При этом, по ее словам, большинство осужденных женщин - это виновные в мошенничестве или в других преступлениях, связанных с деньгами, например, организаторы финансовых пирамид. То есть это не те, кто совершал преступления против личности, - не убийцы и не насильницы.

Более того, Жайнагуль Торекул агитирует за проведение амнистии для женщин и несовершеннолетних осужденных. По ее словам, в Кыргызстане такую амнистию проводили дважды - в 1996 и в 2015 годах, в Узбекистане - в 2013-м, в Таджикистане - в 2021 году.

Так как женщины преимущественно сидят за экономические преступления, то, по мнению юриста, если их освободить и обязать вернуть потерпевшим деньги, которые те потеряли, пользы будет больше: осужденные на свободе имеют больше возможностей заработать деньги, чтобы компенсировать потерпевшим их потери.