По прогнозам синоптиков, в субботу, 11 мая, осадков не ожидается. В воскресенье, 12 мая, днём на западе и севере области пройдут дожди с грозами. В понедельник, 13 мая, днём на севере и юге прогнозируется дождь, особенно сильный на севере области. В дополнение к дождю ожидаются шквал, гроза, град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в субботу без осадков. В воскресенье в областном центре переменная облачность, в конце дня - дождь, гроза. В понедельник грозовой дождь будет сопровождаться шквалом.

- В субботу, ночью по области будет 1-6 градусов тепла, на западе и востоке - заморозки до 2 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днём ожидаем 12-17°С, на юге 20°С. В воскресенье прогнозируем ночью +3...+8°С, на юге +11°С, днём воздух прогреется до +15...+20°С, на юге до +23°С. В понедельник ночью термометры покажут 7-12, на июге 15 градусов тепла, а днём +12...+17°С, на юге +20°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью +1...+3°С, днём +13...+15°С. В воскресенье: ночью +8...+10°С, днём +18...+20°С.. В понедельник: ночью +10...+12°С, днём +15...+17°С.

В субботу синоптики прогнозируют юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, с порывами на севере, западе и востоке до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник будет юго-западный ветер с переходом на северо-восточный, скорость составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями на западе, севере и юге до 15-20 м/с, отдельные порывы будут достигать 25 м/с.



