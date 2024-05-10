Вопросы благоустройства и озеленения населенных пунктов рассмотрели на областном совещании. Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сообщил, что состояние насаждений этой весной оценивает зеленая комиссия.

Кизильник этой весной зазеленел не весь

- В областном центре высадили в прошлом году 7 700 деревьев, более 70 000 штук кизильника, засеяли газон на площади более 20 000 кв. м, около миллиона штук цветов разместили на 28 000 кв. м клумб и установили 12 000 цветочных горшков, - перечислил он. - По цветам объемы сохраним в этом году. На полив зеленых насаждений заложили 270 млн тенге.

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ поинтересовался приживаемостью деревьев после массовой высадки 2024 года. Глава города со ссылкой на зеленую комиссию ответил, что пропало около 1% насаждений. Итоги пока предварительные.

Часть кизильника сломана

Корреспондент «НГ» после совещания прошел по ул. Тауелсиздик. И на коротком участке от пр. Абая до ул. Баймагамбетова обнаружил в посадках кизильника немало мест, где кустарник до сих пор не зазеленел или поломан. Хотя при соотнесении с 70 000, наверно, потери вполне могут уложиться в 1%.

Купленные в Башкирии сосны на том же участке выглядят неплохо. А вот саженцы каких-то лиственных деревьев засохли почти все.

И посаженные тоже в прошлом году сосны вокруг памятника скульптору Хакимжану Наурызбаеву - все с желтизной. Эти деревья заменили пропавшие сосны, которые благополучно росли на этом участке несколько лет. Читатели «НГ» отмечали, что как только площадку вокруг памятника облагородили - заложили брусчаткой, оставив деревьям малые приствольные пространства, - сосны стали хиреть. В конце концов погибли и были заменены башкирскими.

- Ответственность должны нести компании, которые сажали деревья. Посадил дерево - отвечай за его приживаемость, - отреагировал Кумар Аксакалов. - Это касается не только Костаная, всех.

- Зеленая комиссия продолжит работу. Гарантии компаний есть, никто не отказывается от исполнения обязательств, - заверил Марат Жундубаев.

Кстати, акимат области утвердил Дорожную карту по озеленению на 2021-2025 годы. В соответствии с ней за это время на территории региона должны появиться 500 000 деревьев, в том числе в 2024 году - 133 000. По сведениям акиматов городов и районов, к 4 мая в области посажено 29 500 деревьев.

Фото Галины КАТКОВОЙ