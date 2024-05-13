Ко Дню Победы костанайские спортсмены члены КОС (Казахское общество слепых) вернулись из солнечного Шымкента, где проходило первенство Казахстана по шашкам-64.

Людмила Тупицына - в первом ряду справа

Играли в современные так называемые «летающие шашки». Отличие их в том, что используются специальные таблицы. И уже не играющий белыми вытягивает ход, а два игрока называют цифры, перекрещивание которых определяет выбор первых ходов. При такой игре дебютные заготовки практически невозможны и сама игра становится более творческой.

Команда наших спортсменов насчитывала 6 человек: три мужчины и три женщины. Мужчины сумели войти в первую десятку. У женщин успехи значительнее. Мастер спорта Софья Ершова и в рапиде, и в классике набрала равное количество очков с соперницами, но в обеих случаях уступила им по коэффициенту и заняла почетные вторые места.

Людмила Тупицына в своей группе незрячих в тех же видах состязаний оказалась, соответственно, первой и второй.

Казалось бы, очень неплохо. Но, как отмечает Софья Ершова, перспективы грустные. Шашки, как неолимпийский вид спорта, ограничивают. Вероятно резкое сокращение числа турниров и даже отказ от турниров республиканских и областных.

Подобная стратегия представляется псевдорациональной оптимизацией. Олимпийские медали, конечно, значимы. Но жизнь, а тем более работа с ветеранами, инвалидами, детьми и молодежью, не может сводиться только к подготовке олимпийских медалистов. Жизнь всегда богаче и разнообразнее узких схем. Неужели высоким чинам трудно понять, что развитие интеллекта и заполнение досуга активной деятельностью имеет государственное значение?

Автор - мастер спорта по шашкам