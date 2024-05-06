По прогнозам синоптиков, во вторник, 7 мая, на севере, юге и востоке области ожидаются дождь, гроза, на западе в ночные и утренние часы - туман. В среду, 8 мая, днём на западе и севере пройдут грозовые дожди, на севере и востоке ночью и утром - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без существенных осадков.

- Во вторник ночью по области будет 3-8, на юге 11 градусов тепла, - сообщила синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днем ожидаем 13-15, на юге 21 градус выше нуля. В ночь на среду термометры вновь покажут +3...+8°С, на юге +11°С. Днём будет +15...+20°С, на юге +23°С.

В областном центре температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью +6...+8°С, днём +15...+17°С. В среду: ночью +5...+7°С, днём +18...+20°С.

Во вторник ожидается юго-западный ветер скоростью 7-12 м/с, с усилениями на севере и востоке до 15-20 м/с. В среду ветер будет юго-восточный скоростью 9-14 м/с, на западе и севере прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с.