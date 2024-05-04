Сезон обследований в этом году Камыстинский районный филиал РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК начал с печального рекорда. В штате остался один специалист, а должно быть пять. При этом объем работы очень велик и стал больше даже по сравнению с прошлым годом. Как справиться с проблемами сегодня и какие меры в целом нужны для изменения положения к лучшему, рассказывает главный энтомолог филиала Светлана ШЕФЕР.

18 апреля 2024 года. В Аралкольском сельском округе идет обследование физиологического состояния кубышек итальянского пруса / Фото Светланы ШЕФЕР

- Светлана, первый вопрос, который всегда наготове у журналистов: будет ли в этом году нашествие саранчи в вашем районе? Вы начали полевой сезон?

- Да, еще с середины апреля, который в этом году был довольно теплым. Уже была замечена одиночная саранча. Что касается стадной, то нам удалось, несмотря на весеннюю распутицу, доехать до полей недалеко от Оркаша, где ее в прошлом году было много, для определения физиологического состояния кубышек итальянского пруса. Мы убедились в 100-процентной выживаемости. Ни большое количество осадков, ни заморозки им не навредили. Так что ситуация прогнозируется сложная.

С декабря 2023 года энтомолог Светлана Шефер осталась единственным специалистом в Камыстинском филиале / Фото из личного архива

- Прогнозы делаются на основе мониторинговых обследований ваших специалистов?

- Да. В прошлом году обследованная площадь сельскохозяйственных угодий по имаго (от спаривания до яйцеклада) итальянского пруса в районе составила 300 000 га. Прогнозируемый объем под обработку на 2024 год - 172 528 га. Площадь, заселенная азиатской саранчой, которая тоже является стадной, - 12 520 га, прогнозируемый объем обработок - 6 957 га. Мы осуществляем мониторинг и на землях государственного запаса, и на территориях, где ведут свою деятельность сельхозтоваропроизводители. И каждый год план обследований нам увеличивают. На наличие кубышек мы на этот год должны отработать 2 400 га весной и столько же осенью. И в тот период, когда саранчовые вылупляются из личинок, у нас была территория обследования в прошлом году доведена 160 000 га, в этом - уже 270 000 га.

- Вы же занимаетесь не только саранчой?

- Мы называемся филиал Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов. В штате должны быть фитопатолог, герболог, энтомолог. Герболог обследует поля СХТП, земли государственного запаса на наличие сорной растительности и прогнозировать, сколько её будет в дальнейшем. Если норма превышена, направляет письма в ТОО и директора должны принять меры по борьбе с сорняками. В противном случае наш специалист имеет право направить письмо в территориальную инспекцию. И те уже накладывают штраф.

Фитопатолог обследует поля сельхозпроизводителей на наличие болезней зерновых культур, масличных, картофеля. И тоже прогнозирует рост или уменьшение болезней.

Энтомолог должен наблюдать за вредными организмами - это гессенская муха, хлебная пьявица, нестадная саранча - кузнечик, остроголовый клоп, проволочники, хлебная стеблевая блошка, хлебная полосатая блошка, шведская муха, хлебные жуки и т. д.; особо опасными вредными организмами - пшеничный трипс, стадная саранча (итальянский прус, азиатская саранча), колорадский жук, луговой мотылёк, серая зерновая совка. А также в орбите наблюдений мышевидные грызуны, суслики и так далее. По мере появления опасности специалисты подают сигнализационные письма в отдел сельского хозяйства акимата, в теринспекцию своего района и в областной филиал Центра фитосанитарии и прогнозов.

Наша обязанность также вести ежедневные наблюдения за погодой, все фиксировать и каждый день отчитываться в область по погодно-климатическим условиям района.

По ходу мониторинговых обследований мы должны вести полевые дневники, которые сдаются на проверку в область по окончании сезона. У нас обширное документирование на бумажных носителях и в электронных базах. Всё фиксируется: на каком поле обследования проходили, сколько гектаров обследовали, сколько заселено тем или иным организмом, растениями сорными и т. п. Но зачастую электронные базы днем не работают. Приходится в них вносить информацию поздно вечером или ночью... И все это при острейшем дефиците специалистов!

- Вы написали, что кадровый вопрос и заставил вас обратиться в газету.

- Я работаю в Камыстинском филиале с августа 2022 года. В прошлом сезоне еще трудилась специалист Елизавета Рязанцева, сейчас место вакантно. В апреле 2023 года пришёл к нам руководителем Бакытжан Рахимжанов, но его хватило только до декабря. Из-за большой нагрузки и невысокой зарплаты люди не выдерживают и уходят. С 1 декабря 2023 года я опять одна осталась в филиале. Работы много, выполнять некому.

- Почему такая ситуация сложилась, как думаете?

- Есть две причины. Одна дополняет другую. В этой службе высокие квалификационные требования, нужно профильное образование: биолог, эколог, агроном. Но людей с таким образованием нередко не устраивает зарплата. Считается и образование, и стаж по специальности. Если же обратившийся человек имеет стаж официанта или, например, специалиста в сфере социального обеспечения, то при трудоустройстве в нашу организацию этот стаж не засчитают вообще. Следовательно, заработная плата будет совсем маленькая.

Каждый месяц в центр занятости от нашего филиала идут заявки. Но если находятся желающие из другого региона, например, тут же встает вопрос обеспечения жильем. Наше областное руководство в курсе, конечно. Извещают республику. И предложения есть по решению проблемы. Одно из них - вернуть 25% сельских, чтобы заинтересовать людей оплатой труда... Но пока изменений нет, а ситуация с кадрами очень острая.

- Светлана, тем не менее сезон обследований вы начали. Все-таки как справляетесь?

- Первый выезд мы делали так - приехали руководитель филиала из Сарыкольского района, который является нашим куратором, и руководитель областного филиала. Кроме того, мы всегда работаем совместно с территориальной инспекцией Камыстинского района. С 3 мая также начался полевой сезон для 6 временных работников, которых нам было дано право нанять и для этого выделено финансирование. Они, передвигаясь на своих автомашинах, ведут наблюдения, сигнализируют о появлении вредителей или признаках заболевания растений. Безусловно, они штат квалифицированных специалистов не заменят. Отчеты не делают, полевые дневники не ведут. Но вообще наблюдателей нам нужно много. Район довольно большой. Только земель запаса 339 131, 5 га.

- И всем наблюдателям вы платите?

- Нет такой возможности. Финансирование на эти цели не предусмотрено. Поэтому мы пишем ходатайства в акиматы сельских округов, обращаемся к сельхозтоваропроизводителям. Просим добровольной помощи сельских жителей в информировании нашей службы. С хозяйствами немного проще. Они больше заинтересованы, понимают, что болезни и вредители - это опасность для урожая, убытки. В ТОО, КХ есть агрономы, механизаторы, то есть люди, которые постоянно перемещаются по сельхозугодьям. И могут заметить те же кубышки, саранчу, лугового мотылька или других вредителей, всходы карантинных сорняков... Мы и сельских акимов просим на это ориентировать, например, пастухов, водителей. Убеждаем, что от полноты, достоверности и своевременности поступления информации зависит эффективность защитных мероприятий. Если мы будем вовремя узнавать о первых появлениях вредителей, признаках болезней, это может на 25-30% сократить расход пестицидов во время обработок. А это значит, что уменьшится и загрязнения окружающей среды.

Кубышки саранчи в 2024 году / Фото Светланы ШЕФЕР