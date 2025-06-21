Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

В редакцию поступают сообщения об опасных участках дорог: с неисправностями в работе светофоров, отсутствием разметки и знаков, а также таких, на которых с точки зрения ПДД и при условии, что все участники дорожного движения соблюдают правила в полной мере, все же есть некоторая опасность. И если после наших публикаций часть водителей и пешеходов в обозначенных местах будет более осторожная, значит, акция «Народный гаишник» затеяна не зря.

Очередное сообщение: об автостоянке на пересечении улиц Пушкина и Касымханова.

Угол Пушкина - Касымханова. Из-за автостоянки водитель может не заметить пешеходов / Фото Андрея СКИБЫ

- Оригинальная конструкция перекрестка провоцирует водителей нарушать ПДД, оставляя свои авто прямо на перекрестке для стоянки, перекрывая обзорность, - сообщает «НГ» житель Костаная Павел МИРОНЧИК. - Водители, едущие по ул. Касымханова, практически не могут видеть транспорт, движущийся по ул. Пушкина, рискуя получить удар в правый бок. Водители, едущие по ул. Пушкина в сторону ул. Алтынсарина, не видят пешеходов из-за оставленных машин, а там часто ходят дети в расположенную рядом музыкальную школу. Из-за маленького роста детей их не видно за машинами. К тому же особенно недобросовестные водители оставляют свои авто прямо на пешеходном переходе. Каждый день я наблюдаю, как здесь созданы все условия для несчастного случая. Особенно страшно за детей.

Павел сообщил, что обращался в отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная, но никаких конкретных действий не последовало, сотрудники полиции также знают о ситуации, но сводят свою работу к штрафам.

Мирончик прислал спутниковый снимок перекрестка. На нем желтыми линиями выделены границы перекрестка. Зелеными - расположение пешеходного перехода. Красные стрелки - угол обзора для водителей, едущих по ул. Касымханова. По его словам, на снимке видно, что машины паркуются в зонах, где остановка запрещена.

Спутниковый снимок перекрестка ул. Пушкина - Касымханова / Скриншот предоставлен Павлом МИРОНЧИКОМ

Павел Мирончик отмечает, что, согласно ПДД РК, оставлять автомобиль запрещено на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; на перекрестках и ближе 30 м от края пересекаемой проезжей части (если отсутствует спецразметка или разделительная полоса).

Корреспондент «НГ» побывал на перекрестке ул. Пушкина и Касымханова. Автомобили припаркованы как возле пешеходной аллеи посреди перекрестка, так и вдоль ул. Пушкина, закрывая обзор водителям, едущим по этой улице и по ул. Касымханова.

«НГ» получила ответы госорганов о ситуации на пересечении улиц Баймагамбетова и Шевченко - возле Верхнего оптового рынка

и парка Победы. Две недели назад «НГ» сообщала о демонтаже пешеходного перехода на этом месте. Чтобы перейти улицу по правилам, теперь нужно идти до Центрального рынка или до ул. Победы.

Заместитель руководителя отдела ЖКХ Жаухар БИМЕНДИНА ответила на запрос «НГ»:

- Установка и демонтаж знаков осуществляется исключительно по предписаниям дорожно-технической инспекции управления полиции Костаная. А для восстановления перехода на пересечении Баймагамбетова - Шевченко нужно новое предписание уполномоченного органа.

Заместитель начальника УП Костаная Асет КУЛМАГАНБЕТОВ прокомментировал:

- В 2023 году сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции проведено обследование с выездом на вышеуказанный адрес. В результате выяснили, что данный пешеходный переход был демонтирован в связи с опасным поворотом, который не обеспечивал безопасность дорожного движения. В адрес отдела ЖКХ направлено предписание об установке дорожных знаков 5.16.1-5.16.2 «Пешеходный переход» от дома № 39 «А»/1 по ул. Шевченко в сторону дома № 178 ул. Баймагамбетова. На сегодня по улице Шевченко, на участке от ул. Козыбаева до ул. Алтынсарина, проводится средний ремонт улицы. По завершении данных работ дорожные знаки будут установлены.

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