Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

На перекрестке улиц Шевченко и Баймагамбетова нужны пешеходные переходы /Фото Александра МОРОЗОВА

В редакцию поступают сообщения об опасных участках дорог: с неисправностями в работе светофоров, отсутствием разметки и знаков, а также таких, на которых с точки зрения ПДД и при условии, что все участники дорожного движения соблюдают правила в полной мере, все же есть некоторая опасность. И если после наших публикаций часть водителей и пешеходов в обозначенных местах будет более осторожная, значит, акция «Народный гаишник» затеяна не зря.

Очередное сообщение: об отсутствии пешеходных переходов в районе пересечения улиц Шевченко и Баймагамбетова (вблизи Верхнего оптового рынка и парка Победы). Ранее, по словам горожан, переходы там существовали, но были демонтированы в 2023 году.

- Теперь, чтобы перейти по правилам, жителям четной стороны улицы Шевченко необходимо спускаться до Центрального рынка, а чтобы по нечетной стороне перейти улицу Баймагамбетова, подыматься до улицы Победы, - возмущается пенсионер МВД Александр МОРОЗОВ. - А люди как ходили так и ходят, хотя из-за угла может вылететь машина!

- Пешеходный переход явно убрали по чьей-то инициативе, вероятно, водителей, - добавляет житель Костаная Николай ЛУКЬЯНОВ. - Им, видимо, неохота останавливаться. Но ведь и наши права ущемили!

«НГ» отправила запросы в отделы ЖКХ акимата Костаная и ДП Костанайской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Две недели назад мы сообщали об участке дороги на перекрестке Чехова - Тауелсиздик.

- Водители, едущие по Чехова и заворачивающие направо на улицу Тауелсиздик, натыкаются на пешеходов, переходящих дорогу, - поясняла жительница Костаная Ирина ПАРХОМЕНКО. - Ежедневно наблюдаю, как пешеходы, начиная движение на свой зеленый, вынуждены резко остановиться: водитель их поздно заметил.

Заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Куанышбай АМАНКУЛОВ ответил на запрос «НГ»:

- На этом перекрестке нами неоднократно были применены корректировки в работе по пропускной способности данного светофорного объекта. При повороте на зеленом сигнале светофора на улицу Тауелсиздик с улицы Чехова необходимо уступить дорогу пешеходам, согласно ПДД, так как такой же сигнал светофора горит и у них.

Присоединяйтесь!

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