Прокуратура Аулиекольского района провела проверку КГП «Ветеринарная станция Аулиекольского района Управления ветеринарии акимата Костанайской области» и сообщила об этом на своей странице на gov.kz 20 июня.

- Существующее состояние эпизоотической обстановки по особо опасным инфекциям является причиной постоянной угрозы для благополучия населения, животноводства и птицеводства страны, - отметил госорган в своем сообщении.

Иллюстративное фото, сгенерированное ИИ

Проверка вскрыла многочисленные нарушения требований в области ветеринарии, факты ненадлежащего исполнения ветеринарных мероприятий. В частности, выявлено 1 764 фактов приписки несуществующего поголовья животных в базу «Идентификация сельскохозяйственных животных», 6 806 фактов не проведения вакцинации животных и введения недостоверных сведений в базу о их вакцинации.

Прокуратура возбудила 12 административных производств в отношении ветеринарных врачей и наложила на них штраф на сумму 589 800 тенге.

- Кроме того, по представлению прокуратуры района к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, в том числе руководитель организации и 4 акима сельских округов, а также в бюджет государства возмещены денежные средства в сумме 2 292 389 тенге, - говорится в сообщении.