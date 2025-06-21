На большее денег нет. Супруги просят помощи у акимата, который пообещал им найти новое жилье или отремонтировать горевшее, но дом еще не обследовал и пока ограничился разовой выплатой.





- Мы живем здесь с мужем, - показывает на купленную после пожара палатку Кулимхан СЫБАНКУЛОВА. - Сейчас, сами знаете, жара днем, сегодня хорошо - прохладно. У меня только вот кухня осталось - там чай пьем, спим в палатке с мужем, он инвалид 3 группы, а я многодетная пенсионерка. Одежда вся сгорела.

4-квартирный дом 60 по ул. Абая горел 31 мая. Пожар начался с бесхозной квартиры и перекинулся на другие стены дома и кровлю, которая полностью сгорела.

Муж Сыбанкуловой спит на столе

- В акимате сказали рассматриваем, на контроле, - говорит Сыбанкулова. - Уже две недели прошло, никто не проходил, молчат. Как рассматривают, если никто даже не смотрел дом? Сказали ищут новое жилье или спонсора для ремонта. Но все уже сказали, и пожарники, и следственный комитет, что нельзя восстановить - стены все мокрые внутри от тушения.

Дом загорается уже дважды за полтора года. В первый раз пожар начался с той же квартиры, но тогда в ней еще жила женщина. Причиной был взорвавшийся газовый баллон.

Тогда акимат оперативно починил кровлю, как указывают жильцы, самую дорогую часть. Остальное они ремонтировали сами, взяв большие кредиты.

Бесхозная квартира, с которой уже второй раз начинается пожар

Тогда же жильцы попросили акимат убрать строительный мусор, оставшийся от разрушенной квартиры, и огородить ее не только кровлей сверху, но и сбоку - чтобы по разрушенной территории не бродили и не бросали в легковоспламеняющуюся кучу бычки и чтобы в жилых квартирах люди не мерзли. По словам Сыбанкуловой, акимат ответил, что потратит эти ресурсы для людей, которые стоят в других очередях на помощь и жилье.

Из-за чего дом загорелся в этот раз, пожарники жильцам еще не ответили. Женщина предполагает, что всему виной пух с деревьев, которые она уже давно просит вырубить.

Несмотря на опасения Сыбанкуловой о том, что промокшие стены не позволят восстановить жилье, ее соседка Любовь Надворная рассматривает такой вариант с прежним требованием оградить бесхозную квартиру.

Фото автора