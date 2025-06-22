Магазин «Светофор» в Рудном за два месяца получил семь протоколов об административных правонарушениях. За протоколами последовали крупные штрафы. Поводом стали обращения ОО «Sanyraq-Община». Торговая сеть посчитала, что объединение проводило общественный контроль с нарушениями. И обратилась в суд с просьбой признать эти действия незаконными.

«Работаем, чтобы платить штрафы»

Иск в суд направил председатель ОО «Правозащитный центр Костанайской области» Николай ГИНЬЯТОВ, а ТОО «Торгсервис КЗ-2», которое владеет сетью магазинов «Светофор», выступило в роли соистца.

В магазине «Светофор» выявили нарушения с маркировкой товаров и переводом на казахский язык

15 января магазин привлекли к ответственности сначала за продажу туалетной бумаги без указания сведений о сроке годности. В тот же день оштрафовали за продажу какао-порошка российского производства без перевода сведений о товаре на государственный язык. По другим протоколам магазин наказывали за отсутствие на этикетке сведений об условии хранения сахара, гречневой крупы или капусты брокколи.

- «Sanyraq-Община» в рассматриваемых случаях выступала в роли субъекта проведения общественного контроля, - отметил в суде Гиньятов. - Таким образом, за два месяца производства по всем делам возбуждались на основании обращений без проведения проверок. Данное общественное объединение, по нашему мнению, осуществляло фактический непрерывный общественный контроль в отношении одного и того же объекта. При этом в «Sanyraq-Община» не называют это общественным контролем, тем самым уклоняясь надлежащим образом оформлять и проводить мероприятия общественного контроля с соблюдением всех требований закона.

Гиньятов резюмирует: для покрытия убытков от выписанных штрафов в торговой сети дважды увеличили торговые надбавки на ряд товаров. То есть напрямую связывает обращения «Sanyraq-Община» и рост цен в магазине «Светофор».

- С 2023 года общая сумма штрафов, не только тех, что наложены по вашим жалобам, составила 70 млн тенге, - обратился к ответчику представитель ТОО «Торгсервис КЗ-2» Руслан АУБАКИРОВ. - Чтобы как-то компенсировать эти затраты, мы были вынуждены увеличить торговую наценку, потому что в других регионах такой тенденции нет. И уже дошло до того, что ставился вопрос о закрытии магазина «Светофор» в Рудном, потому что он убыточный на данный момент. Я подчеркну, что еженедельные штрафы по 3 млн тенге влияют на нашу доходность. Мы элементарно не можем платить зарплаты работникам. Мы работаем на то, чтобы платить штрафы. Мы товар не производим, мы его получаем. Да, были упущения с нашей стороны. Но даже местные производители не всегда соблюдают все требования.

«Хотите дальше нарушать?»

Отвечая на вопросы, Аубакиров согласился с обоснованностью штрафов, но отметил, что грубых нарушений допущено не было, а протоколы выписаны за незначительные промахи.

- Вы считаете, что нарушения привели к увеличению расходов, но при этом вы не осознаете, что нарушали закон. Правильно я вас понимаю? - спросил судья Аскар БЕКЕНОВ. - Вы хотите запретить «Sanyraq-Община» отправлять жалобы, чтобы вы могли дальше работать и нарушать законодательство. Правильно я понимаю? Вы мне тогда объясните, в чем разница: если бы не общественное объединение, а простые граждане писали жалобы? Мне кажется, что в таком случае нужно свою работу улучшать, а не жаловаться, что вас часто проверяют.

Руслан Аубакиров ответил, что в магазине есть приказ не принимать товар с нарушениями маркировки, но «иногда были упущения» со стороны товароведов. Сотрудников привлекали к дисциплинарной ответственности. И многие нарушения были устранены.

- В своих документах вы указываете, что «в целях оптимизации расходов, вызванных ростом тарифов на услуги поставщиков, ростом инфляции, увеличение затрат на оплату труда, а также покрытия убытков, связанных со штрафами», вы приказываете повысить цены товаров, - процитировал судья Бекенов. - Вот каков процент штрафов во всех этих расходах? Причем вы подняли наценку во всех магазинах северного региона: в Костанае, в Петропавловске. И вы говорите, что к этому привели штрафы на ваш магазин в Рудном? Я думаю, что если мы попросим составить финансово-экономическую модель, то там будет страшная цифра звучать - 0,0001% от всех ваших расходов. Я думаю, что у вас во все магазины одинаковые товары приходят. То есть нарушения были и в других магазинах, а в Рудном просто попались принципиальные граждане. То есть в «Sanyraq-Община» могли пойти дальше и по другим магазинам выявлять нарушения.

Не знал, куда жаловаться

В «Sanyraq-Община» настаивают, что они не проводили общественный контроль магазина, а лишь помогли сознательному гражданину составить грамотную жалобу в государственный орган.

- Обращение «Sanyraq-Община» стало поводом, а не основанием для возбуждения дел об административном правонарушении, - сказал представитель объединения Чингиз БЕРМУХАМЕДОВ. - Бесконечно мы слышим о том, что «Sanyraq-Община» - это объединение потребителей, и вся наша деятельность должна концентрироваться на профильном законе. Посмотрите наш устав, наши обращения, там нет ни слова про права потребителей. Все обращения направлены в целях содействия государственной политике в части санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Чтобы наше обращение было рассмотрено, мы обязаны были по Предпринимательскому кодексу представить доказательства нарушений. В противном случае его бы просто списали в корзину.

По словам Бермухамедова, ОО «Sanyraq-Община» привлекало волонтеров, чтобы зафиксировать нарушения. Одним из них стал рудничанин Юрий СУЩЕНКО. Он, в свою очередь, пояснил, что фиксировал нарушения по своей инициативе, а после обратился в «Sanyraq-Община», чтобы помогли оформить жалобу.

- Я проводил контрольную закупку, так меня проконсультировали в ОО «Sanyraq-Община», - сообщил суду Сущенко. - Инициатива была моя, но в объединении мне помогли оформить жалобу грамотно. Я не знал, куда жаловаться, поэтому к ним и обратился. Я постоянно хожу в магазины и вижу то одно нарушение маркировки, то другое. То есть люди что хотят, то и творят.

- Почему вы не пришли в ОО «Sanyraq-Община» и не сказали, что там множество нарушений? Почему каждое нарушение отдельно фиксировали? Или вам, извиняюсь за выражение, нечем заняться, и вы поэтому ходите по магазинам и снимаете там видео, - уточнил судья.

- Я всю жизнь отработал в торговле, в том числе и в розничной, - ответил Сущенко. - Нас заставляли соблюдать маркировку, мы ее ночами клеили. Я знаю, что это такое. А здесь, когда заходишь в магазин, улыбка до ушей, потому что ребята творят что хотят. И им закон не писан. Поэтому я и решил обратиться за помощью в ОО «Sanyraq-Община», чтобы как-то решить эту проблему. Почему нет? Я и в «Астыкжане» то же самое делал.

За иском иск

Суд отказал в иске правозащитного центра и ТОО «Торгсервис КЗ-2».

Как пояснил судья Аскар Бекенов, истцу не удалось доказать, что в «Sanyraq-Община» проводили именно общественный контроль. Суд принял во внимание показания Юрия Сущенко о том, что он действовал по мотивам своей гражданской позиции, а обратного доказано не было. Суд не давал оценку, подпадают ли действия «Sanyraq-Община» под нормы Закона «О защите прав потребителей», так как в магазин ходил Сущенко, а не представитель объединения. А регламента действий для простых граждан нет.

Николай Гиньятов прокомментировал «НГ»: узнав подробности о действиях «Sanyraq-Община» и Юрия Сущенко, он подал новый скорректированный иск в экономический суд. На этот раз просит не только признать действия ОО «Sanyraq-Община» незаконными и выходящими за рамки уставной деятельности, но и, в связи с нарушением законодательства, приостановить работу объединения на 6 месяцев. То есть признать, что «Sanyraq-Община» действовала в нарушение своего устава и осуществляло деятельность в сфере защиты прав потребителей без полномочий. Разбирательство по этому делу начнется в июле.

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