Об этом сообщил председатель правления АО «Казахтелеком», экс-глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин, передает РБК. Это позволит предсказывать техногенные аварии, дорожный трафик в городах и самостоятельно запускать ИИ-продукты, не полагаясь на зарубежные серверы.

Иллюстративное фото, сгенерированное ИИ

Экс-глава Минцифры Казахстана отметил, что суперкомпьютер на базе NBIDIA H200 уже находится в стране.

«Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти»

Фото РБК

Суперкомпьютер будет доступен госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам, добавил Мусин.