Кому будет доступен суперкомпьютер, который планируют запустить в ближайшие дни в Казахстане?
21 июня 2025, 17:23 | Государство
Об этом сообщил председатель правления АО «Казахтелеком», экс-глава Минцифры Казахстана Багдат Мусин, передает РБК. Это позволит предсказывать техногенные аварии, дорожный трафик в городах и самостоятельно запускать ИИ-продукты, не полагаясь на зарубежные серверы.
Иллюстративное фото, сгенерированное ИИ
Экс-глава Минцифры Казахстана отметил, что суперкомпьютер на базе NBIDIA H200 уже находится в стране.
«Дней через 10 будет готов к работе. Без преувеличений… Мощная штука: 6,7 миллиона CUDA-ядер, 1600 петафлопс и десятки терабайт GPU-памяти»
Фото РБК
Суперкомпьютер будет доступен госорганам, нацкомпаниям и корпоративным заказчикам, добавил Мусин.
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