Богаты наши костанайские озера, реки, пруды всякой рыбой. Вот только без труда, как известно, рыбацкому счастью не быть. Что предпочитает наша самая популярная рыба в июне? Ищем ответы.

Чтобы понять карася...

…надо стать карасем. Легко ли поймать эту рыбу в озере, в котором ее битком? Увы, нет. Ох, как прав классик рыболовства Л. П. Сабанеев, который еще в стародавние времена предупреждал: «Карась, по отношению к клеву, принадлежит к самым непостоянным рыбам: сегодня он берет отлично, завтра совершенно не клюет, и трудно объяснить почему».

Безымянное озеро вблизи Аккабака порадовало карасиным уловом

Дело в том, что этот ленивец очень чувствителен к изменениям погоды, и его клев обычно ослабевает, а то и вовсе прекращается уже за двое суток до ненастья, похолодания или неблагоприятного ветра. Что мы с Сабанеем неоднократно проверяли на себе, когда забывали поинтересоваться погодой на ближайшие дни.

Одно можно сказать определенно: карась не любит сильного ветра любого направления и в такие дни уходит на глубину, откуда его можно достать лишь донкой, да и то не всегда. Но не раз успешно среди лета нам удавалось ловить эту рыбку в проливной дождь, и, наоборот, в солнечный безветренный день он мог клевом не удостоить.

По отношению к насадкам карасиный народ тоже предсказуемо капризен. То он клюет лишь на мотыля, то на червя, то на опарыша, то предпочитает перловку, то ловится на все подряд, включая немыслимые бутерброды с кусочками сала и огурца.

А еще, когда карась берет плохо, надеяться на авось и ловить его в каком-то одном месте, на мой взгляд, не стоит. Его надо искать, а не сидеть перед веером удочек и ждать, когда серебристик случайно наткнется на ваш крючок. Да, шансы на хороший клев повышаются, когда регулярно прикармливается одно и то же место. Но есть ли такая возможность у нас, городских жителей? Конечно, приехав на водоем, можно вычислить, где карася ловили, а значит, и прикармливали предшественники. Но вот только есть опасность вместо активного клева нарваться на бесклевье, если место оказалось испорчено выброшенной кем-то в финале рыбалки прокисшей на жаре прикормкой. Поэтому летом мы с Сабанеем никогда не облюбовываем насиженные кем-то места.

И никогда, будь то на берегу или в лодке, не пристраиваемся абы где. Наше начало карасиной рыбалки - это всегда разведка с аналитикой, основанной и на собственном опыте, и на всем том, что нам об образе жизни этого народа известно. Я люблю во время разведки наблюдать за тростником или камышом. Если карась там шифруется, то какой-нибудь росток обязательно маякнет.

А еще надо учесть, что, в отличие от многих других рыб, карась может ловиться и со дна, и с «полводы», и у самой ее поверхности. Поэтому иногда бывает очень полезно изменить глубину погружения насадки или, постепенно пуская удочку, попробовать ловить на медленно тонущую приманку, помня при этом, что мелкие насадки бывают для рыбы более соблазнительными, тогда хорошо работает только кусочек червя. Именно так я пару дней назад ловила пухлого карасика на безымянном озерце в районе п. Аккабак.

Сейчас на наших водоемах, в связи с ранней и очень теплой весной, основная масса карася отнерестилась, но трофейный килограммовик, который нерестится позже, подзадержался. Видимо, это связано с тем, что жаркую погоду у нас сменяла прохладная с резким ночным понижением. Так что теперь, когда установилась устойчивая жара, трофейные мамочки будут наверстывать упущенное. Поэтому не стоит сейчас удивляться тому, что подсевший на ваш крючок карасище окажется все еще битком набит икрой.

Живец для щуки - самый цимус!

В отличие от соседней России, в наших краях летняя ловля щуки на живца не слишком популярна. Соглашусь, азартно и с меньшими заморочками можно ловить щуку на спиннинг, меняя блесны и иные бутафорские насадки. Вот только в нашей с Сабанеем практике такой рыбалки крупных щук не было. Были максимум на 2,5 кг. На живца же многократно ловили 5-8-килограммовых. Самый крупный сабанеев трофей - торпеда почти на 12 кг - была поймана тоже на привязанную к тростнику поставушку с живцом.

Щука, пойманная на живца

Конечно, дело это хлопотное. У нас с Сабанеем рыбалка на живца начинается за день-два до выезда на щучий водоем, когда мы отправляемся на тобольскую карасиную старицу, чтобы запастись щучьим деликатесом. В отличие от плотвы, которую тоже обожает зубастая, мелкий карасик более терпим к летнему зною, так что его можно транспортировать на любые расстояния. Везем с собой, чтобы не тратить утреннее драгоценное время на ловлю живца там, где нас ждет щука. Конечно, можно на «косынку» попробовать поймать живца на самом щучьем водоеме, но, как правило, по известному всем закону подлости он либо вообще не попадется, либо окажется не тех размеров.

Жерлицы с живцом привязываем к тростнику или камышу в перспективных щучьих местах, причем делаем это все лето самым ранним утром еще до восхода, чтобы не пропустить время щучьего завтрака. Самый простой способ приспособить поставушку - из двух пучков растительности сделать арку, а жерлицу подвесить в центре и обязательно прикормить, чтобы, помимо нашего деликатеса, в этом месте было больше мелкой рыбешки - щучьего цимуса. Не лишним будет на этой снасти и колокольчик, который просигнализирует о щучьей хватке.

А для щучьих мест с редким тростником Сабаней всегда заранее готовит ивовые хлысты, на которые и мастит жерлицы. Расположив снасти на расстоянии в 15-20 м одна от другой, выбираем место для лодки так, чтобы большая часть наших поставушек была в зоне видимости.

Но и это еще не все. Параллельно лодке мы тоже рыбачим на щуку и тоже с помощью живца, которого насаживаем на тройничок тяжелой удочки. Для меня такая рыбалка - самая азартная, когда поклевка всегда резкая и неожиданная: ты ее ждешь, а ее может не быть долго. В конце концов, твое внимание рассеивается, бдительность сходит на нет, ты начинаешь наблюдать за играми стрекоз, бабочками и млеть от птичьего хора… И тут… удилище может дернуться и даже слететь с тычек, а поплавок при этом немыслимым образом оказывается в нескольких метрах от первоначального места и при этом очень быстро плывет… В такие моменты сразу же начинает пульсировать кровь в висках. Хватаешься за удилище, делаешь подсечку и молишь всех святых, чтобы торпеда не выплюнула живца.

Есть еще один момент, который надо учитывать при такой поливариантной щучьей рыбалке: мобильность лодки. Удилище надо расположить на рогатках (их тоже везем с собой), чтобы оно не мешало лодке быстро сорваться с места, если сработает какая-нибудь жерлица на тростнике.

Признаюсь, рыбалка с живцом - всегда трудовая, активная. Требующая не только внимания, но и постоянных корректировок, смены места жерлиц, которые «не работают», проверки живцов, которых хитрющая хищница может осторожно и незаметно снять с тройника. Но она же и результативная: не было случая, чтобы с такой рыбалки мы с Сабанеем возвращались без улова.

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Клев-инфо