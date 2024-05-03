По прогнозам синоптиков, в субботу, 4 мая, на севере и востоке области ожидается дождь с грозой, на юге - туман. В воскресенье, 5 мая, на севере и западе ночью будет идти снег, а днём дождь, в ночные и утренние часы по прогнозу — туман. В понедельник, 6 мая, днём — на западе и юге прогнозируются грозовые дожди.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу по прогнозу — дождь, в воскресенье и понедельник — переменная облачность, без осадков.

- В субботу ночью будет 2-7 градусов тепла,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем 7-12 °С на юге области 16 °С выше нуля. В ночь на воскресенье, температура воздуха упадет до -1...-6 °С, на юге -6 °С. Днём будет +3...+8 °С, на юге +11 °С. В понедельник ночью термометры вновь покажут -1...-6 °С, днём ожидаем +10...+15, на юге +18 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью +2...+4 °С, днём +9...+11 °С. В воскресенье: ночью -1...-3 °С, днём +6...+8 °С. В понедельник: ночью -1...-3 °С, днём +13...+15 °С.

В субботу ожидается переменный западный — северо-западный ветер, скоростью 9-14 м/с ночью, днём ветер усилится до 15-20 м/с, на севере и востоке прогнозируются порывы до 23 м/с. В воскресенье будет западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере, востоке и юге до 15-20 м/с. В понедельник по прогнозу — северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и юге области.