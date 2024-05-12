Белого лабрадора волонтеры ОО «Надежда Плюс kst» нашли на Федоровской трассе (М-36).

- Это молодая девочка, ей меньше годика, очень активная, - рассказала «НГ» заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - Ее лучше брать в семью без маленьких детей, потому что она очень любит бегать и прыгать и может просто их снести.

Бэллу лучше брать в семью без маленьких детей

Эту собаку можно содержать во дворе частного дома или в вольере, а если вы хотите чтобы она жила внутри дома или квартиры, то должны быть готовы гулять с ней по 2-3 раза в день.

Чтобы забрать Бэллу или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ