На пасхальный стол подают обычно пасху и кулич. Пасха делается из творога с цукатами, орехами, сливками, а кулич - очень сдобная выпечка из дрожжевого теста. Но, оказывается, можно печь куличи и не на дрожжах. Кто-то скажет, что это кексы. Но судя по тому, что в режиме видео демонстрирует кулинарный блогер Алина Фуди, вид у них абсолютно куличный, а тесто пористое, очень напоминающее классическое дрожжевое.

Творожный кулич - хорошая альтернатива дрожжевой выпечке / Фото pinterest.com

Времени, опять же по ее утверждению, приготовление такого кулича занимает немного. Польза тоже очевидна, все-таки творог кладется вместо множества углеводных продуктов. Вкус... Предлагаю оценить, когда приготовите. Я - в команде. Тоже буду печь впервые и пробовать. Так что добросовестно передаю рецепт.

Творог нужен 5%, его требуется измельчить до состояния пасты. Либо блендером, либо протереть через сито. К творогу добавить яйца, щепотку соли, сахар обычный и ванильный. Взбивать миксером 5 минут до состояния «светлая пышная масса». К ней добавляется растопленное сливочное масло. Туда же натереть лимонной или апельсиновой цедры. Можно для красивого цвета добавить чуть куркумы. Ввести творог и хорошо все перемешать на маленьких оборотах. Потом смешать муку с разрыхлителем. И добавлять к творожной массе постепенно. Алина делает это через сито. Получившееся тесто действительно напоминает тесто для кекса. Последний ингредиент - сухофрукты. Изюм, вяленая вишня, нарезанная курага.

Из того количества продуктов, которое указывает Алина, у нее получается три кулича в 9-сантиметровых формах из вощеной бумаги. Продаются во всех магазинах.

Формы изнутри смазать растительным маслом. Выложить в них творожную массу. Получается примерно по 300 г. Ложку смазать растительным маслом. И аккуратно примять тесто в форме, чтобы убрать пустоты внутри и сделать верх гладким. Выпекать в духовке 40-45 минут. У Алины куличи получились красивыми, упругими, мелкопористыми на разрезе. После остывания она сделала им шапочки из глазури, которую готовит из сгущенного молока с добавлением сухого или любой детской молочной смеси. Просто перемешала одно с другим. Говорит, что по вкусу такая глазурь напоминает молочный шоколад. Неплохо подсыхает на куличе и не осыпается при нарезании. А можно просто посыпать куличи сахарной пудрой через трафарет.

Ингредиенты

Для теста: 300 г творога, 3 яйца, 150 г сахара и 20 г ванильного сахара, 70 г сливочного масла, 240 г муки, 15 г разрыхлителя, щепотка соли, цедра одного лимона или апельсина, 130 г сухофруктов или цукатов.

Для глазури: 3 ст. ложки сгущенного молока, 3 ст. ложки сухого молока.