В настоящее время Налоговый кодекс РК предусматривает, что пенсионные выплаты из ЕНПФ относятся к доходу, который облагается индивидуальным подоходным налогом (ИПН) по ставке 10%. Учитывая социальную значимость проблемы, подход к вопросу решили изменить, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

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"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 353 Налогового кодекса, пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) относятся к доходу, облагаемому у источника выплаты индивидуальным подоходным налогом. Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. Сумма потерь по ИПН составит 4,1 млрд тенге", – заявил в ответе на запрос сенаторов премьер-министр Олжас Бектенов.

Но стоит добавить, что эта норма предусмотрена только для казахстанцев, остающихся в стране. Для граждан, выезжающих за пределы Казахстана, и на полученные средства из ЕНПФ в порядке наследования также будет действовать вычет по ИПН.

Напомним, в своем запросе сенаторы отмечали, что основания пенсионных выплат из ЕНПФ предусмотрены Социальным кодексом РК, и в первую очередь они направлены на достойную пенсию, соответственно, являются социально значимой выплатой.

"Пенсионные выплаты по возрасту и специальные социальные выплаты из ЕНПФ должны корректироваться на сумму отложенного ИПН, возникшего при получении единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения. Вследствие данной корректировки существует риск значительного уменьшения размера пенсионной выплаты, а в некоторых случаях ее размер будет меньше размера минимальной пенсии. Все это может привести к социальному напряжению и недовольству со стороны получателей пенсионных выплат", – отмечали в письме депутаты.

Народные избранники предлагали кабмину для положительного влияния на благосостояние будущих пенсионеров рассмотреть вопрос об отмене удержания ИПН при выплате всех пенсионных накоплений, за исключением пенсионных выплат при выезде на ПМЖ за пределы РК и при выплате пенсионных накоплений наследникам, для которых предлагается сохранить действующий порядок удержания ИПН.

Ранее сообщалось, что казахстанские пенсионеры стали больше получать денег. Об этом сообщал Единый накопительный пенсионный фонд. А 29 апреля ЕНПФ отчитался о доходности пенсионных активов. Так, по состоянию на 1 апреля с начала 2024 года составил порядка 569,5 млрд тенге. Это на 233,1 млрд тенге, или на 69,3%, больше показателя аналогичного периода прошлого года.