В четверг, 2 мая, на территории Костанайской области ожидается переменная облачность, на западе, востоке и юге дожди, возможны туман и гроза. Ветер северо-восточный 9-14, на востоке и юге 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7, на юге +11 градусов. Днём +8...+13, на юге +16 градусов.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

В Костанае 2 мая переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Ночью +4...+6,днём +10...+12 градусов.

- Холодный атмосферный фронт принесет дожди, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - В пятницу, 3 мая, в Костанайской области в отдельных районах ночью дождь и снег, днём дождь. Ветер юго-западный 9-14, на севере и востоке области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, днём +12...+17 градусов.

В Костанае 3 мая переменная облачность, днём дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью +3...+5, днём +12...+14 градусов.

В субботу, 4 мая, по области ночью тоже ждут осадки, днём - дождь. Ветер северо-западный 9-14, на севере и востоке 15-20, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, днём +7...+12, на юге +15 градусов.

В Костанае 4 мая переменная облачность, днём дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +3...+5, днём +10...+12 градусов.