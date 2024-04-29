По прогнозам синоптиков, во вторник, 30 апреля, ожидается дождь, на западе и востоке – сильный. Дождь будет сопровождаться грозой и местами градом. В среду, 1 мая, ночью на севере и востоке области прогнозируются дождь и снег, днем по всей территории области пройдут дожди, на юге с грозами.

В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу облачно, дождь.

- Во вторник ночью будет 2-7, на юге 10 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Днём термометры покажут +5…+10°С, на юге +15…+20°С. В ночь на среду будет 0…+5°С, на северо-востоке заморозки до -3°С. Днём ожидаем +10…+15°С, на юге +18°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью +5…+7°С, днём +8…+10°С. В среду: ночью 0…+2°С, днём +10…+12°С.

Во вторник ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на юге, западе и востоке области. В среду ветер будет переменный, северный - северо-восточный, скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере и западе.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ