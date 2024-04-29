График работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни изменится по всему Казахстану, поскольку казахстанцев ожидают три государственных праздника. Все центры обслуживания населения, в том числе специализированные, будут закрыты 1, 7 и 9 мая.

Фото Олега ПАКА

- Отметим, что в субботу, 4 мая, центры будут работать до 18:00, дежурные - до 20:00, - сообщили в пресс-службе НАО «Правительство для граждан». - При этом, 8 мая – рабочий день только для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Они будут открыты до 13:00.

С 10 мая фронт-офисы возвращаются к обычному графику: обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, а по субботам с 9:00 до 13:00.

Напомним, в Костанае дежурный ЦОН расположен по адресу ул. Тауелсиздик, 46; СпецЦОН - ул. Карбышева 12/10.