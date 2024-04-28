В Казгидромете предупредили жителей семи регионов Казахстана, где сегодня ожидается высокая пожарная опасность, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Специалисты представили прогноз синоптической ситуации и опасных погодных явлений на территории Казахстана сегодня, 28 апреля.

- На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской областей сохраняется, на севере области Жетысу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность", - рассказала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина ИCМАГУЛОВА на брифинге СЦК.

Кроме того, в связи с атмосферными фронтальными разделами в северных и южных регионах Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. В горных районах юга, юга-востока – осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке – временами сильные осадки. На запад, восток, центaр страны будет оказывать влияние антициклон, ожидается погода без осадков. В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – град, на юге – шквальный ветер, пыльная буря, на юго-востоке – туман.

- Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 2 градуса", - отметила Алина Исмагулова.

Ранее на юге Жамбылской области выпал снег.