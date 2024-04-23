Новые правила вступили в силу с 23 апреля 2024 года. Пункты, допускающие самоподготовку кандидатов в водители, претендующих на получение прав категории А и В, а также А1 и В1, удалены из правил приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает пресс-служба НАО "Правительство для граждан".

Новшества появились после внесения изменений и дополнений в Правила регистрации и учета транспортных средств, а также подготовки водителей. Изменения разработаны Комитетом административной полиции МВД РК и основаны на положениях Закона Республики Казахстан «О дорожном движении». Всего в правила внесены 53 поправки.

Еще одно изменение - теперь в спецЦОНах при регистрации транспортных средств обязательно нужно предоставить нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля. При этом будет отменена письменная форма сделки (ПФС).

- Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг, - отметили в пресс-службе. - В случае, если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня.

С полным текстом обновлённых правил можно ознакомиться здесь.