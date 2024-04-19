По прогнозам синоптиков, выходные и первый день следующей недели, с 20 по 22 апреля, в Костанайской области пройдут преимущественно без осадков, потому что наш регион находится под влиянием обширного антициклона.

Фото Андрея СКИБЫ

- 20 апреля пройдёт в городе и области без осадков. На территории области днём термометры покажут +23... +28°С, ночью - +8... +13°С, - сообщает инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В областном центре днём воздух нагреется до +26... +28°С, а ночью его температура опустится до +10.. +12°С. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

21 апреля на севере области ожидаются дождь и гроза. Днём температура достигнет +23... +28 °С и ночью опустится до +7... +12 °С. Ветер северо-западный 9-14 м/с, на западе и юге с порывами до 15-20 м/с. В Костанае переменная облачность без осадков. Днём +25... +27°С, ночью +10... +12°С.

22 апреля для области без осадков, днём термометры покажут +20... +25°С, ночью - +3... +8°С. Ветер северо-западный 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с за западе и юге области.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Днём +21... +23°С, ночью - +6... +8°С. Ветер северо-западный 9-14 м/с.