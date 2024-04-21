Поездка в Индию оставила массу разных впечатлений, настолько же разных, как сама страна - удивительная, непонятная и от того еще более интересная. Страна-праздник. Страна райских прибрежных пейзажей с аутентичной архитектурой и буйством тропических красок. Страна возможностей и контрастов. Страна мега-позитивных улыбающихся людей с абсолютно иным нашему мировоззрением и менталитетом. Родина слонов наполнила чувствами, эмоциями и «радостью просто жить», словно знакомое с детства индийское кино.

Первая серия. Не ходите, дети, в Индию гулять

Когда-то давно мне на глаза попалась книга Марии Арбатовой «Дегустация Индии». Прочитав ее взахлеб, мечтала «продегустировать» эту удивительную страну не по картинкам и чужим эмоциям, а лично.

Коровам в Индии поклоняются, их не убивают и не едят, а любая попытка навредить священному животному жестко карается законом.

В Индию я поехала одна, и, учитывая ее специфику, это была та еще авантюра. Первое, что хотелось понять, отправляясь на далекий континент: почему по всему миру возникла мода именно на India - прекрасную и страшную одновременно?

Начитавшись тревел-блогеров, признаюсь, ехала с определенным настроем. Грязь! Трущобы! Якобы полное отсутствие сервиса, нормальной связи и многого чего еще привычного и элементарного для нас, привыкших к комфорту. В общем, здесь вам не лакшери, предупреждали меня все-все-все те, кто в Индии ни разу не был, но все про нее знает.

В отличие от многих моих приятелей, выбирающих исключительно поездки на Гоа, знакомый организатор туров предложила отправиться в самый южный индийский штат - Керала. Пляжный отдых плюс занятия йогой, аюрведические массажи и услуги докторов с древними знаниями анатомии человеческого тела.

Бонусом - непревзойденная природа Керала. Два в одном - Аравийское море и Индийский океан. Мегабонусом - гарантированные минус несколько кило и шоколадный загар. Заманчиво втройне.

Двое суток - и я почти на месте. Из Костаная прямых рейсов до места назначения, к сожалению, нет. Из Алматы - в Дели. Тут я должна предостеречь всех, кто планирует поездку в Индию, что она ну очень полицейская страна и нужно быть предельно осторожным и внимательным, особенно в столичном аэропорту.

Тем не менее, показательно, как умеючи огромная страна смогла навести у себя идеальный полицейский порядок. Население самой густонаселенной части земли составляет почти 1,5 млрд человек. Стражи порядка в тюрбанах и с пистолетом наперевес повсюду - муха не пролетит. Страшно? Да. Так ведь и надежно.

Со времен Васко да Гама эти деревянные лодочки не сильно изменились. Каждое утро на глазах изумленных туристов они выходят на промысел в океан, чтобы вернуться с уловом. На побережье в местные кафе и рестораны рыбаки поставляют богатый ассортимент морепродуктов

В Дели со мной произошел неприятный инцидент. В плену вечных профессиональных эмоций и желания снимать, смотреть, спрашивать, записывать все и сразу, я буквально на 5 минут вышла из здания аэропорта. О, ужас, назад вход мне был уже заказан.

Со своим so-so знанием английского я поняла примерно следующее, что сказал мне грозный усатый индус в форме полицейского: «У тебя большие проблемы. Вышла за периметр, потеряла костер».

Полчаса моих горьких слез, просто животного страха, что меня выдворят из страны, в которую я так долго добиралась, - все безрезультатно. Приглашенный security забрал мой паспорт и визу и попросил «с вещами на выход». Адреналин зашкаливал: чужая страна, я одна, как на выход? Пропаду.

Уж и не знаю, что позволило security сменить гнев на милость? Возможно, невинные женские слезы искреннего раскаяния? Но через час транзитный самолет уже мчал меня навстречу новым приключениям. Индия оказалась щедра на них, и новый опыт - в довесок.

Бывалые путешественники уверяют, что эта страна, словно живой организм принимает далеко не всех в свои объятья, а только тех, кто искренне готов ее объять и обнять, изучать, негодовать и бесконечно верить в чудо.

Король индийских дорог - тук-тук выполняет роль маршрутки

К моему удивлению, в Тривандрум (это столица Керала) - конечную точку путешествия - отель прислал трансфер (очень даже европейская услуга). Водитель-индус еще час транспортировал мою уставшую тушку по невероятным закоулкам до Варкалы - деревни, где численность населения составляет 1 млн человек (по меркам Индии деревня считается маленькой). В ней я и бросила якорь.

Живописные пляжи Варкалы

Керала - сердце Индии. Ее называют страной, созданной богом для себя. В отличие от популярного туристического Гоа, Керала для тех, кто любит тишину и полное шанти.

Важный момент: когда выходишь из аэропорта, кажется, что воздух можно резать ножом - такой густой и тяжелый. Температура «за бортом» 39-40 градусов и это вечером (днем она стабильно держится на отметке 44 градуса и выше). Первые полчаса у меня была паника: не смогу, не выдержу, задохнусь!

Но живописные окрестности с растущими над головой кокосами и бананами, джекфрутами, цветущей повсюду магнолией и мое уютное бунгало в раскидистых пальмах с доносящимся в ночи шумом океана быстро погасили приступы мнимого удушья...

Вторая серия. Дегустация Индии

Туристическая часть населения Индии, по моим наблюдениям, разнится от мажористых европейцев до бомжующих выходцев из стран СНГ, ночующих в палатках или в зарослях джунглей. Что касается мусорных куч, которыми так любит пугать путешественников Интернет, то да, они там повсюду. А где сегодня идеально чисто на нашей планете?

Некоторые коренные общины создают связки листьев, которые имеют духовное значение и можно использовать для гадания или ритуалов

Эти горы отходов, как представилось мне, своего рода часть городского пейзажа. Через какое-то время к этому привыкаешь и не обращаешь уже никакого внимания.

Зато пристальное внимание туристов приковывает организация и проведение многочисленных национальных торжеств и фестивалей. Кажется, что в Индии каждый день - праздник.

Этот яркий стереотип во многом сформировало индийское кино, которое с искренней надеждой на победу добра над злом смотрели в моем детстве в каждом доме. Всегда была уверенность, что индийцы поют и танцуют все - от мала до велика. Живут пышно и колоритно, повсюду гирлянды из килограммов живых цветов, шумно и весело.

Реальность оказалась недалека от киношной, но только в плане организации всеобщего веселья. К ней индусы готовятся тщательно, не жалея на это ни личных средств, ни сил. Хозяин каждого дома старается украсить свою территорию максимальным количеством электрических гирлянд. Здесь они продаются на каждом углу, а не только в канун Нового года, как это принято у нас.

Некоторые праздники (особенно религиозные) для индусов - святое. Радуются, они как дети. Веселиться умеют от души. У входов в храмовые комплексы продаются тарелки из банановых листьев, на которых лежат гирлянды из ярких оранжевых ноготков, бутоны роз и просто горки лепестков. Можно недорого купить эти цветы и поднести их в дар Господу.

Без цветов в Индии не обходится не один обряд. Ароматы помогают настроить душу на нужный лад. Они могут дарить радость и приносить печаль, успокаивать и возбуждать

Не во всех храмах, где мне удалось побывать, можно было вести съемку. И об этом остается только сожалеть, потому что монументальное сооружение, которому более 5000 лет, хоть раз в жизни хочется не просто увидеть, но и увезти с собой и фото-видео-воспоминания.

В Храме Вишну - Джанардана Свами (Sri Janardanaswamy Temple) - мне посчастливилось окунуться, без преувеличения, в глубь веков. Правда, о многом увиденном приходилось догадываться, читать в интернете, поскольку экскурсоводы в культовых сооружениях Варкалы не приняты.

Каменные стены с высеченными в них ликами многочисленных индуистских богов, полубогов и их многочисленных жен с не менее венценосным статусом, восхищали филигранностью выполненной работы. Сложно представить, что это делали руки человека пять тысячелетий назад, вооруженного лишь нехитрым обрабатывающим инструментом.

Главное божество храма Вишну является формой воплощения этого бога. Джанардана Свами очень почитаем среди верующих. Справа от входа растёт огромный великолепный баньян. Сюда приходят попросить о зачатии детей. Считается, что если привязать к дереву куклу и попросить Господа Вишну о ребенке, то в скором времени малыш обязательно появится.

Я исполнила обряд одной знакомой бездетной пары, которая попросила меня об этом в Костанае. Что ж, ждем пополнения в семействе. Вишну, помоги!

А еще я со свойственным мне азартом старалась заглядывать во все оборудованные в храме небольшие алтари, в которых на приличном удалении «спрятаны» статуи богов в цветочных гирляндах, подсвеченных лампадками. Хорошо говорящие не только на хинди и малалуйском, но и на английском пуджари (священники) объяснили: бог должен увидеть тебя, а ты - его. Вот и стараются все что есть мочи обеспечить себе свидание со Всевышним.

Перед поездкой я решила досконально изучить «божественную» тему. Примерно на втором десятке культовых персонажей поняла, что это «не для средних умов». В пантеоне индуистских богов их просто тысячи. По душе мне пришелся красивый бог с головой слона - Гайнеша. На мой взгляд, он самый светлый из всех индийских идолов. Именно Гайнеше индийцы доверяют свои самые искренние и сокровенные желания, веря, что он их непременно исполнит. А еще он бог-сладкоежка, и все от мала до велика несут слоноподобному изваянию горы конфет.

Слоны в Индии - национальный символ. Тем не менее, до сих пор в храмах они используются как церемониальные животные

Наполовину слон, наполовину человек символизирует мудрость, интеллект и благополучие. Его мраморную статуэтку мне и захотелось привезти из Индии на память. Теперь Гайнеша живет в Костанае и, хочу верить, охраняет мой дом от злых напастей.

В завершение поездки меня ждал Elefant festival (самый крупный в году фестиваль слонов), финалом которого было купание ушастого в океане. Моя зоошиза бастовала в определенные моменты. И на то были веские причины. То, как управляют махауты (тренеры слонов), чтобы заставить животное подчиняться, зрелище не по мне совсем. Двумя огромными палками погонщик давит слону на определенные точки на голове. На этом «зрелище» фестиваль для меня закончился.

Храмовые слоны, к сожалению, все еще продолжают в больших количествах жить в неволе. В некоторых храмах, особенно на юге Индии, их количество достигает 40-50 особей (слонов обычно дарят состоятельные индусы).

Сразу скажу, я не катаюсь на слонах и не посещаю зоопарки принципиально. Величественные гиганты должны резвиться в джунглях, а не жариться под палящим солнцем на привязи, как автомобиль у плохого хозяина на парковке. Анахронизм в чистом виде. Хочу, чтобы он как можно скорее искоренился в этой поцелованной всеми богами сразу стране.

Но закончить очередную серию моего индийского кино хочется все же на позитивной ноте. Поучаствовала я и одном из самых древних традиционных праздников - Холи. Каждый год его массово отмечают жители Индии. Провожая зиму, участники торжества встречают весну весельем, расцвечивая друг друга яркими разноцветными красками. По своей сути Холи очень похож на нашу Масленицу - весело и жизнеутверждающе.

Заключительная серия. В поисках альтернативной медицины

На Индию мой выбор пал еще и потому, что со здоровьем в последнее время возникали проблемы. Традиционная медицина, хоть и старалась помочь, но результаты оставляли желать большего.

В соцсетях попался пост о традиционной системе индийской медицины - аюрведе. Ее суть - в сбалансированности организма, которая достигается, в том числе его очищением от шлаков и токсинов. Комплекс различных процедур называется Панчакарма. Взаимосвязь между природой и человеком… Древние знания в 21 веке… Захотелось испытать все прелести недооцененной у нас аюрведы на себе.

К тому же эта область восточной медицины, по отзывам ее почитателей, просто враз решает проблемы с лишним весом, кожей, волосами. Красивеешь и молодеешь буквально на глазах.

Индусы не обманули. В Костанай вернулась - минус 6 кг за 15 дней архимощных массажей с втиранием кокосовых масел с различными неожиданными добавками (к примеру, чесноком, кари), постукиваниями горячими мешочками, а еще намазыванием меня, как курицу гриль, невероятным количеством специй - хоть сразу на шампур.

В аюрведе есть еще одна очень приятная процедура под названием Широдхара. «Широ» - голова, «дхара» - поток. Широдхара - это проливание потока теплого масла на точку между бровями. Многие ее воспринимают как простую процедуру релаксации, и мало кто действительно знает, насколько глубокий лечебный эффект она оказывает на наше тело и разум.

Широдхара - это условно «уборка» в нашей голове. В процессе Широдхары происходит расслабление, расчистка«завалов» головы, очищение от негатива на ментальном уровне. Все это возобновляет нормальную работу желез и, соответственно, физического и эмоционального состояния.

Писать и говорить про полученный эффект от процедур, которые включали не только массажи, но и физеолечение, полное очищение организма и специальную диету в комплексе с занятиями йогой, можно много и с полным восхищением. Ощущения фантастические - лёгкость одинаковая как в теле, так и в мыслях.

Когда в течение 2,5 лет лечения десятки врачей не смогли и на пару сантиметров увеличить объем движений моей отчаявшейся руки и она практически не поднималась, то хочешь - не хочешь, поверишь в чудодейственную силу аюрведических массажей. Рука работает, как новый поршень. Вместе с ней мы, наконец, после долгого перерыва возвращаемся к занятиям йогой.

Аюрведа в качестве медицины - это лишь небольшая ее часть, а основа все же - философия, образ жизни, отношение к миру и следование законам природы.

Аюрведическая аптека - время не поменяло ее уклад. Аутентичные медицинские лавчонки - повсюду

Популярностью среди ее приверженцев пользуются и лекарства, мази, кремы на натуральной основе - на травах, минералах и маслах. В аюрведических аптеках их продают не просто фармацевты - практикующие врачи.

Я долго думала, нужна ли кому-то информация про аюрведу и про себя, участницу этого, как оказалось, увлекательнейшего процесса оздоровления, и стоит ли вообще об этом писать? Уверена, сейчас сторонники традиционной медицины покрутят пальцем у виска.

Почему все же решила поделиться впечатлениями и результатами? Потому что знаю, что многие, как и я, настрадавшись от последствий коронавируса и где-то даже отчаявшись избавиться от своих «букетов», находятся в поисках альтернативной медицины.

Скажу сразу: далеко не все проблемы здоровья смогли решить тераписты (так в Индии называют массажистов), но многие. Мои - сразу по нескольким позициям. За что им намасте́ от благодарного пациента.

Поучиться у мудрых индусов есть чему и кроме применения духовных практик вместе с древними методами восточной медицины. В первую очередь, торжеству культа добра, любви, человеколюбия и всепрощения. Если вы дарите человеку положительную энергию, в ответ вам вернётся умноженное надвое дружелюбие. Так живут эти люди, улыбаясь и благодаря за каждый прожитый миг в гармонии с собой, с внешним миром, с природой.

- Счастье - единственное, что нужно человеку, - напутствовал меня перед самым отъездом доктор аюрведы Арвинд-Кришна. - Сам не подумаешь о себе, никто не сделает это за тебя. Заботьтесь о себе, ведь вы самый главный для себя в этой жизни. Живите сейчас, не откладывая жизнь на потом. Ведь кто знает, что будет потом?