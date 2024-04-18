Министерство труда и соцзащиты утвердило приказ о перенос дня отдыха с субботы, 4 мая, на среду, 8 мая. Таким образом, на майские праздники казахстанцы отдохнут три дня подряд – 7, 8, 9 мая, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Перенести день отдыха с субботы, 4 мая, на среду, 8 мая", - говорится в приказе.

Отмечается, что перенос был произведен в целях рационального использования рабочего времени.

Таким образом, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе будут отдыхать 1 мая - в среду, затем 5-го - в воскресенье, затем 7, 8 и 9 мая - во вторник - четверг и 11-12 мая - в субботу-воскресенье. Работать придется 2-4 мая - в четверг - субботу, 6 мая - в понедельник и 10 мая - в пятницу.

В пресс-службе Минтруда изданию подтвердили, что приказ является окончательным. День отдыха официально перенесен на 8 мая.