Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустило сервис в мобильном приложении eGov mobile, предназначенный для приёма заявлений о возмещении материального ущерба, причинённого паводками, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

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Отмечается, что сервис доступен для всех граждан во всех регионах страны, пострадавших от паводков. Теперь казахстанцы могут легко и удобно подать заявление о возмещении ущерба непосредственно через мобильное приложение eGov mobile.

"Для использования нового сервиса необходимо зайти на главную страницу мобильного приложения eGov mobile и выбрать соответствующую опцию. Важно отметить, что если заявление уже подали в бумажном виде, нет необходимости повторно его подавать – информация будет автоматически учтена", – говорится в сообщении.