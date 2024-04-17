Уголовное дело в отношении жителя села Пригородное Житикаринского района Василия ЧЕБОТАРЕВА рассматривают в СМУС Костанайской области.

Сегодня, 17 апреля, подсудимому предъявили обвинение. На прошлом заседании это сделать не удалось, так как прокурор была на больничном.

Согласно фабуле дела, 46-летний Василий Чеботарев в декабре прошлого года зарезал своего младшего брата Романа. Брат был пьяным и накинулся на старшего, когда тот стругал полено на дрова.

- Накинулся и начал душить. Тогда подсудимый ударил его ножом, - зачитала обвинение прокурор Нино КАПАНАДЗЕ. - Оттащил труп в дальнюю комнату, где не было досок, и закопал.

Подсудимый сначала признал вину, но уточнил:

- Он душил меня, инвалида, я оттолкнул его на последнем вздохе.

Адвокат заявил, что в данном случае было не умышленное убийство, а убийство, совершенное в пределах необходимой самообороны. Тогда подсудимый сказал, что не признает свою вину по предъявленному обвинению.

Суд перешел к допросу потерпевшей Екатерины КУЗНЕЦОВОЙ - сестры подсудимого и погибшего.

Она сообщила, что 17 января приехала поздравить старшего брата Василия с днем рождения.

- Ничего подозрительного не заметила, в комнаты мы не проходили, отдали подарок и ушли, - сказала потерпевшая. - Братья жили вместе, но Вася сказал, что младший уехал в Костанай.

В ходе процесса выяснилось, что младший Чеботарев был неадекватным: когда выпьет, отбирал пенсию у старшего. А еще Роман отсидел в тюрьме Челябинска за кражу телефона.

- Когда мне сказали, что умерла мама, были даже подозрения, что это младший брат сильно ударил ее дверью, - сообила Кузнецова. - Хотя официально она умерла от высокого давления, но я до сих пор подозреваю Романа...

Как выяснилось, семья подсудимого полностью на его стороне. Суд перешел к изучению письменных материалов дела.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ