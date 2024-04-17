«И оттащил тело в нежилую комнату» - По делу об убийстве в селе Пригородном предъявили обвинение
Ольга ЛИХОГРАЙ
Уголовное дело в отношении жителя села Пригородное Житикаринского района Василия ЧЕБОТАРЕВА рассматривают в СМУС Костанайской области.
Сегодня, 17 апреля, подсудимому предъявили обвинение. На прошлом заседании это сделать не удалось, так как прокурор была на больничном.
Согласно фабуле дела, 46-летний Василий Чеботарев в декабре прошлого года зарезал своего младшего брата Романа. Брат был пьяным и накинулся на старшего, когда тот стругал полено на дрова.
- Накинулся и начал душить. Тогда подсудимый ударил его ножом, - зачитала обвинение прокурор Нино КАПАНАДЗЕ. - Оттащил труп в дальнюю комнату, где не было досок, и закопал.
Подсудимый сначала признал вину, но уточнил:
- Он душил меня, инвалида, я оттолкнул его на последнем вздохе.
Адвокат заявил, что в данном случае было не умышленное убийство, а убийство, совершенное в пределах необходимой самообороны. Тогда подсудимый сказал, что не признает свою вину по предъявленному обвинению.
Суд перешел к допросу потерпевшей Екатерины КУЗНЕЦОВОЙ - сестры подсудимого и погибшего.
Она сообщила, что 17 января приехала поздравить старшего брата Василия с днем рождения.
- Ничего подозрительного не заметила, в комнаты мы не проходили, отдали подарок и ушли, - сказала потерпевшая. - Братья жили вместе, но Вася сказал, что младший уехал в Костанай.
В ходе процесса выяснилось, что младший Чеботарев был неадекватным: когда выпьет, отбирал пенсию у старшего. А еще Роман отсидел в тюрьме Челябинска за кражу телефона.
- Когда мне сказали, что умерла мама, были даже подозрения, что это младший брат сильно ударил ее дверью, - сообила Кузнецова. - Хотя официально она умерла от высокого давления, но я до сих пор подозреваю Романа...
Как выяснилось, семья подсудимого полностью на его стороне. Суд перешел к изучению письменных материалов дела.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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