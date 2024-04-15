В экспозиционном зале областного краеведческого музея, на втором этаже размещены материалы, рассказывающие о жизни первого президента Академии наук Казахской ССР Каныша Имантаевича Сатпаева. Открытие выставки состоялось 12 апреля, в день рождения этого незаурядного человека, выдающегося учёного.

Каныш Сатпаев с супругой Таисией Кошкиной

Ещё в детстве, в родном Баянауле, маленький Каныш интересовался камнями и в мешочке для асыков он, в отличие от сверстников, носил разноцветные камешки. Это была, можно сказать, его детская коллекция минералов.

Благодаря возможностям семьи (его отец был бием), природные способности ребёнка получили хорошее развитие. В 1911 году, когда мальчику было 12 лет, после аульной школы, его отправили учиться в Павлодар, в русско-казахское училище, которое он окончил через три года с отличием.

Но жадному до знаний юноше этого было мало и он решил продолжить учёбу. Проявив самостоятельность и немалую волю, невзирая на отцовское неодобрение, Каныш едет в Семипалатинск, где поступает в учительскую семинарию.

Друза кальцита

Но на этом этапе жизни Сатпаева ждёт серьёзное испытание – туберкулёз. Даже коварная болезнь не смогла помешать ему блестяще окончить семинарию в 1918 году.

Следующая цель, намеченная Сатпаевым – поступление в Томский технологический институт, оказалась невыполнимой из-за того, что необходимо было сдать экзамен по математике и знать один иностранный язык. Он возвращается в родные места, начинает усиленно готовиться к поступлению в институт и одновременно работает учителем естествознания на педагогических курсах. А ещё он пишет первый школьный учебник алгебры на казахском языке.

Морион - Черный кварц

Тогда и послала судьба ему очень нужную встречу. В Баянаул на кумысолечение приехал больной туберкулёзом Михаил Антонович Усов – профессор Томского технологического института, руководитель Сибирского отделения Геологического комитета. Беседы с выдающимся советским геологом убедили Каныша Сатпаева в том, что нужно посвятить себя геологии.

В 1921 году Каныш поступил в ТТИ, профессор Усов помогал талантливому студенту, устроил его жить в своей квартире, чтобы юноша со слабым здоровьем был в относительном комфорте. Но, сибирский климат крайне суров, а занятия проходили в неотапливаемых аудиториях. Да и туберкулёз не отпускал так просто, ведь антибиотиков тогда ещё не было. Всего один семестр Каныш пробыл в Томске и его состояние настолько ухудшилось, что пришлось оставить институт и вернуться в Баянаул. Врачи не давали ему шансов на жизнь.

- Этот путь домой был невероятно труден для Каныша,- рассказывает заведующая отделом природы музея Бахыт ТАНАБАЕВА. Он был настолько измучен болезнью, что даже передвигаться без поддержки не мог. Добраться от Томска до Баянаула было непросто. От Томска до Семипалатинска неделю в товарном вагоне, где установили кровать для больного, были выделены сопровождающие, которые передали Каныша встречающим родственникам. А потом ещё три дня пути на повозке до Баянаула. Лечение заняло полтора года и, чудо, он полностью излечился! Больше рецидивов туберкулёза у него не было никогда. Через полтора года Сатпаев вернулся в Томск, сдал экзамены экстерном и сразу был зачислен на третий курс. Не без помощи Усова, который относился к Канышу по-отечески и в течение полутора лет помогал ему готовиться, давал задания. В 1926 году Каныш Сатпаев успешно закончил ТТИ, в летние сезоны всегда выезжал в институтские экспедиции, набирался полевого опыта. По окончании института он получил диплом и стал первым казахом - горным инженером.

Гипс (слева) и Друза дымчатого кварца

С этого момента начинается стремительный профессиональный взлёт Каныша Сатпаева. Трудовая биография его была столь насыщена, что описать кратко не получится. Он прошёл путь от начальника геологического отдела Атбасарского треста цветных металлов до президента Академии наук Казахской ССР.

Уваровит - зеленый гранат

- Он во всём был первым,- говорит Бахыт Танабаева. - Первым казахским инженером-геологом, автором первого учебника по алгебре на казахском языке, первым казахом-доктором наук, первым казахом-академиком, первым президентом, основателем Академии наук КазССР, первым директором института геологии Академии наук, первым в Казахстане лауреатом Государственной и Ленинской премий.

А ещё Каныш Сатпаев внёс неоценимый вклад в победу СССР во Второй мировой войне

Когда в 1941 году Сатпаев был назначен директором Института геологических наук, это совпало с началом Великой Отечественной войны. Все силы были направлены на усиление обороны страны. После захвата гитлеровскими войсками никопольского месторождения марганца нужно было в кратчайшие сроки найти и разработать новое месторождение этого элемента. Марганец – необходимый компонент при производстве броневой стали.

Самородная медь (на переднем плане), дендриды окислов марганца (слева), малахит

Сатпаев ещё в 1928 году обнаружил проявлении марганца в Джезды, но тогда никто не посчитал его разработку перспективной. И вот теперь, когда страна стояла перед необходимостью найти новые источники марганцевых руд, Каныш Имантаевич смог доказать на самом верху, что это месторождение следует разрабатывать. От принятии решения до начала добычи руды на Джездинском руднике прошло всего 38 дней. Это был беспрецедентный трудовой подвиг советского народа, в котором огромную роль сыграл Каныш Сатпаев.

Дендриды окислов марганца

Каныш Имантаевич Сатпаев прожил не очень долгую жизнь – всего 64 года, но его биография настолько насыщена событиями и свершениями, что хватило бы на несколько жизней.

В Томске на аллее геологов установлен бюст Сатпаева, рядом с бюстом его учителя Усова, памятник Сатпаеву есть в Алматы. Его именем назван минерал сапаевит, город Сатпаев в Карагандинской области, улицы казахстанских городов, учебные заведения, ледник, астероид и даже сорт гладиолуса.

О нем написаны книги, которые стоит прочитать. Среди документальных биографических изданий есть и увлекательный роман Медеу Сарсекеева «Сатпаев», изданный на казахском и русском языках.

Мини-выставка будет работать в течение месяца.

Фото Ксении РЕБИК