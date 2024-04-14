Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов ответил на вопрос, привело ли решение о проверке мобильных переводов к дефициту наличных денег, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Журналисты на брифинге напомнили главе Нацбанка его высказывания о том, что в январе на фоне контроля мобильных переводов в стране наблюдался спрос на наличные деньги, и спросили, как обстоит ситуация с наличкой в Казахстане на данный момент.

Когда фискализация мобильных переводов стала реальностью, да, мы видели всплеск налички, и нам пришлось по нескольким городам и по нескольким точкам снабдить дополнительной наличностью некоторые банки. Но с того момента ситуация упростилась, министерства финансов и национальной экономики дали разъяснение. В целом, мне кажется, дело не столько в разъяснении, сколько в том, что переводы привычны для казахстанцев, поэтомусейчас проблем с наличкой нет, - ответил Сулейменов.

Тимура Сулейменова также спросили - насколько сократилось количество переводов внутри банков после того, как был объявлен мониторинг переводов.

- За январь у нас где-то процентов на 30 снизились эти платежи. И нам даже по некоторым точкам пришлось увеличить подкрепление наличной валютой, потому что люди сначала побежали за наличкой. После предоставления разъяснений и консультаций со стороны КГД, я думаю, эта ситуация успокоилась и будет успокаиваться и в дальнейшем. Потому что там ничего такого страшного нет. Надеемся, что уровень безналичных платежей восстановится, - сказал Тимур Сулейменов.

Напомним, с марта 2022 года закон "О платежах и переводах" дополнили понятием "мобильный платеж", под которым понимается безналичный платеж, принимаемый через мобильное приложение или POS-терминалы банков второго уровня с применением QR-кода.

Изменения не относятся к переводам физических лиц, используемым в личных целях. То есть физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях: переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям.