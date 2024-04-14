Если нет ее, купите, потому что вафли - это целый большой кулинарный раздел. Вафли хрустящие и мягкие, сладкие и несладкие, одни хороши к кофе и чаю, вторые - к бульонам, пиву, вину. Вафли с наполнителями - это просто безбрежные горизонты вкуса. Один из наших авторов, Мария, поделилась рецептом.

Несладкие вафли можно печь с разными наполнителями, эти с сыром / Фото Mariya

Ей подарили вафельницу, маленькую, буквально на одно изделие. Говорит, для приготовления пары-тройки вафель к завтраку - самое то.

- Я нашла рецепт вафель с сыром. По описанию выходило, что они довольно сытные и что вкуснее всего они горячими или теплыми. Неплохой, по-моему, вариант для завтрака. И как раз для моей кухонной игрушки, - написала Мария.

В тесте - размягченное сливочное масло, сметана, яйца, соль, немного сахара. Все это хорошенько перемешать, взбивать ничего не требуется. Теперь сыр. Нужно твердый или полутвердый. Можно, конечно, и пармезан положить, но не стоит уж такого типа брать для вафель. Вполне сойдет и попроще. Сыр натереть и добавить к этой смеси, потом туда же муку, смешанную с разрыхлителем. В последнюю очередь добавляются чеснок и петрушка. Чеснок по рецепту идет сушеный, а вот петрушка рекомендуется свежая. Маленький пучок. Мария написала, что свежей под рукой не оказалось, поэтому она взяла сухую зелень.

Дальше - только выпечка в вафельнице в соответствии с инструкцией, там и время указано. Мария в своей пекла их 3 минуты. Первая вафля, как блин, может получиться комом, точнее, с нехваткой по краю. Но это поможет определить нужное количество теста. Из объема, указанного в этом рецепте, должно получиться 6 вафель среднего размера.

- Из такого теста я раньше делала маффины, - написала Мария, - но пекла их в бумажных формах, они иногда почему-то прилипали к бумаге. А вафли снимались очень хорошо. И на вкус понравились. Видела рецепты теста для вафель с добавлением овощных порошков - сухой моркови, белых кореньев, даже грибов. Вот раздумываю, не попробовать ли.

Ингредиенты

2 яйца, 25 г сливочного масла, 100 г сыра, 150 г сметаны, 160 г муки, ½ ч. л. соли, 2 ч. л. сахара, 2/3 ч. л. разрыхлителя, 1/3 ч. л. сухого чеснока и 1 ч. л. зелени петрушки.