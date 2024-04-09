В проекте приказа министра труда и соцзащиты также содержатся меры, касающиеся заёмщиков и трудоустроенных на социальные рабочие места, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Всем действующим получателям адресной социальной помощи из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, автоматически продлят её назначение во II квартале текущего года. Министерство труда и социальной защиты Казахстана подготовило проект документа по социальной поддержке пострадавших от наводнений, а также чрезвычайных ситуаций в целом.

В таких ситуациях предлагается автоматически продлевать назначение адресной социальной помощи (АСП) на следующий квартал без требования заявления от получателя. Если гражданин обратится за АСП впервые на фоне ЧС, участковая комиссия не будет обследовать его материальное положение.

Если срок переосвидетельствования граждан с инвалидностью наступит не более чем за месяц до введения режима ЧС, им также будут автоматически продлевать статус. Пострадавшим заёмщикам предоставят отсрочку платежей с распределением на платежи следующего года.

По кредитам пострадавших заёмщиков не будут начислять штрафы и пеню за просрочку из-за ЧС. Оплата труда на субсидируемых рабочих местах в случае ЧС будет осуществляться без истребования сведений от работодателей.