В 2024 году в Казахстане планируется открыть более 77 тысяч мест в детских садах. Это произойдет в рамках пошагового плана ввода новых дошкольных организаций на 2023-2027 годы, передает inbusiness.kz со ссылкой на сайт министерства просвещения.

По словам директора департамента дошкольного образования минпросвещения РК, за три месяца 2024 года уже открыты 125 дошкольных организаций на 8 849 мест.

"Открытие новых мест планируется за счет строительства, реконструкции и расширения действующих дошкольных организаций, расширения сети мини-центров при общеобразовательных школах и на первых этажах жилых комплексов, размещения государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях. Так, за последние пять лет очередность на получение направления в детский сад снизилась вдвое. На сегодня охват детей 2-6 лет составляет 91%. В этом году планируем довести этот показатель до 92,5%", – отметила Манара Адамова.

Наряду с этим, для прозрачности процесса распределения мест в детских садах создана Единая база учета очередности. Проработаны несколько способов подачи заявления: портал электронного правительства, мобильные приложения банков второго уровня и платформы местных исполнительных органов. Сейчас проект пилотируется в четырех регионах страны.

В целом, по стране функционирует 11 472 дошкольные организации с охватом почти 1 миллиона детей.