Во вторник, 9 апреля, ночью на западе и севере региона ожидаются дождь и снег, днем дождь. На севере и востоке - туман. Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с. Днем на западе области порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +1...+4 градусов, днем +10...+15 градусов. На севере +6 градусов.

- Погода в ближайшие 3 дня обусловлена влиянием атмосферных фронтов, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Во вторник, 9 апреля, в Костанае ночью и временами днем дождь. Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +10...+12 градусов.

В среду, 10 апреля, ночью по области обещают дождь и снег, днем дождь. Ночью и утром на западе и севере области - туман. Ветер западный, юго-западный, 9-14 м/с. На севере, востоке и юге региона порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +7...+12 градусов.

В среду, 10 апреля, в Костанае временами будет идти дождь. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +8...+10 градусов.

В четверг, 11 апреля, ночью на юге и востоке области дождь и снег. Ночью и утром на западе и севере - туман. Ветер западный, 9-14 м/с. На юге и востоке региона порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -3...+2 градуса, днем +5...+10 градусов.

В четверг, 11 апреля, в Костанае без осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +6...+8 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ