Вчера, 7 апреля, читатель сообщил «НГ», что около 21.50 возле автозавода ТОО «АгромашХолдинг KZ» в Костанае горел автомобиль. И прислал видео, на котором видно, что возле горящего автомобиля остановилась машина и двое мужчин пошли в его сторону.

«НГ» обратилась за комментарием в ДЧС Костанайской области. Как пояснили в пресс-службе службы пожаротушения департамента, сообщение о том, что по ул. Промышленная, на стоянке горит автомобиль, поступило на пульт в 21:39.

- Горел автомобиль марки Volkswagen Vento 1991 г. в. на площади 4 кв. м. До приезда пожарных-спасателей он сгорел полностью, - пояснили в ведомстве. - В тушении автомобиля были задействованы 7 человек личного состава и 2 единиц техники.

В 21:59 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Кадр из видео