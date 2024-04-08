5-летнюю девочку привезли из садика и она, по словам мамы, попросила остаться на улице и поиграть. Женщина зашла оставить продукты дома. А когда спустилась, обнаружила, что ребенка на площадке нет.

- Прошла по всем магазинам, дворам, территорию школы рядом… ее нигде не было, - рассказала мама. - Стала звонить по всем знакомым, у кого она могла оказаться. Ее никто не видел. Самое главное - ребенок никогда не ходил никуда один, не уходил ни к кому.



Когда самостоятельные поиски не дали результатов, родители обратились в полицию.



Сотрудники начали поиски: просмотрели камеры видеонаблюдения, опросили соседей.



Выяснилось, что малышка оказалась в соседнем подъезде у сверстницы в гостях. Ориентировки, которые были направлены по чатам, и помогли обнаружить ребенка.



- Хочу поблагодарить за оперативную реакцию, за профессионализм и слаженные действия. Спасибо от нашей семьи, – отметила мама девочки.