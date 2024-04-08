План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 12 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в восьми районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следуцющим адресам:

ТП-75 (работы на ВЛ)

8 апреля с 10:00 до 19:00

Частный сектор:

ул. Дулатова 107-111а,

ул. Амангельды 77-88.

ТП-35 (работы на ПС)

8 апреля с 10:00 до 18:00

магазин «Детский мир»,

«Дербес»,

«Продукты»,

«Отличный»,

«Коттон»,

«Стар»,

«Сезон»,

аптека «Фармаком»,

кафе «Бавария»,

«Коста-Денер».

Спальный сектор:

ул. Баймагамбетова 193,

ул. Козыбаева 96,

пр. Аль-Фараби 88,

пр. Тауельсиздик 89,105,107.

КТП-045 (работы на ВЛ)

9 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Каирбекова 362-370, 360/1-360/7,362/2-362/6,364/1-364/5,366/1-366/6, 368/1,372/1.

ТП-409 (работы на ПС)

9 апреля с 10:00 до 19:00

магазин «Особняк»,

ИП Суровый,

ИП Бишенов,

ИП Бакпасов,

ТОО «Металл Мастер».

КТП-3 (Жана Кала) (работы на ПС)

9 апреля с 10:00 до 18:00

ИП Цилайтис,

ИП Хакимова,

ИП Лим,

ИП Изинбаев,

ИП Жумабаева,

ИП Кашуба,

ИП Коскулова,

ИП Назарова,

ИП Степаненко,

ИП Батыргалиев,

ИП Усачева,

ИП Коваль,

ИП Яровая.

Спальный сектор:

пр. Абая 123, у

л. Наримановская 64,

ул. Фролова 65,67.

КТП-715 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

10 и 11 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3-19, 13а, 15/1,

ул. Кравцова 2-33,

ул. Иноземцева 3-22,

ул. Миляева 2-22.

ТП-638 (работы на ПС)

10 апреля с 10:00 до 18:00

детский сад «Маленькая страна»,

гостиница «Достык»,

АЗС № 5 «Эталон».

Частный сектор:

мкр 6 дома 19-105

светофор:

ул. ген. Арыстанбекова – ул. Волынова

ТП-112 (работы на ПС)

12 апреля с 10:00 до 18:00