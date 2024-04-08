В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе?
План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 12 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в восьми районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следуцющим адресам:
ТП-75 (работы на ВЛ)
8 апреля с 10:00 до 19:00
Частный сектор:
- ул. Дулатова 107-111а,
- ул. Амангельды 77-88.
ТП-35 (работы на ПС)
8 апреля с 10:00 до 18:00
- магазин «Детский мир»,
- «Дербес»,
- «Продукты»,
- «Отличный»,
- «Коттон»,
- «Стар»,
- «Сезон»,
- аптека «Фармаком»,
- кафе «Бавария»,
- «Коста-Денер».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 193,
- ул. Козыбаева 96,
- пр. Аль-Фараби 88,
- пр. Тауельсиздик 89,105,107.
КТП-045 (работы на ВЛ)
9 апреля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Каирбекова 362-370, 360/1-360/7,362/2-362/6,364/1-364/5,366/1-366/6, 368/1,372/1.
ТП-409 (работы на ПС)
9 апреля с 10:00 до 19:00
- магазин «Особняк»,
- ИП Суровый,
- ИП Бишенов,
- ИП Бакпасов,
- ТОО «Металл Мастер».
КТП-3 (Жана Кала) (работы на ПС)
9 апреля с 10:00 до 18:00
- ИП Цилайтис,
- ИП Хакимова,
- ИП Лим,
- ИП Изинбаев,
- ИП Жумабаева,
- ИП Кашуба,
- ИП Коскулова,
- ИП Назарова,
- ИП Степаненко,
- ИП Батыргалиев,
- ИП Усачева,
- ИП Коваль,
- ИП Яровая.
Спальный сектор:
- пр. Абая 123, у
- л. Наримановская 64,
- ул. Фролова 65,67.
КТП-715 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
10 и 11 апреля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3-19, 13а, 15/1,
- ул. Кравцова 2-33,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Миляева 2-22.
ТП-638 (работы на ПС)
10 апреля с 10:00 до 18:00
- детский сад «Маленькая страна»,
- гостиница «Достык»,
- АЗС № 5 «Эталон».
Частный сектор:
- мкр 6 дома 19-105
светофор:
- ул. ген. Арыстанбекова – ул. Волынова
ТП-112 (работы на ПС)
12 апреля с 10:00 до 18:00
- Бизнес Центр по ул. Амангельды 25,
- общежитие по ул. Каирбекова 133,
- магазин «Продукты»,
- ГЭК «Тобол» по ул. Сьянова 120.
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