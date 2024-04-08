Новости

В каких районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе?

8 апреля 2024, 09:24 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 8 по 12 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни работы на высоковольтных линиях и подстанциях запланированы в восьми районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следуцющим адресам:

ТП-75 (работы на ВЛ)

8 апреля с 10:00 до 19:00

Частный сектор:

  • ул. Дулатова 107-111а, 
  • ул. Амангельды 77-88.

ТП-35 (работы на ПС)

8 апреля с 10:00 до 18:00

  • магазин «Детский мир», 
  • «Дербес», 
  • «Продукты», 
  • «Отличный», 
  • «Коттон», 
  • «Стар», 
  • «Сезон», 
  • аптека «Фармаком», 
  • кафе «Бавария», 
  • «Коста-Денер».

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 193,
  • ул. Козыбаева 96,
  • пр. Аль-Фараби 88, 
  • пр. Тауельсиздик 89,105,107.

КТП-045 (работы на ВЛ)

9 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова 362-370, 360/1-360/7,362/2-362/6,364/1-364/5,366/1-366/6, 368/1,372/1.

ТП-409 (работы на ПС)

9 апреля с 10:00 до 19:00

  • магазин «Особняк», 
  • ИП Суровый,
  • ИП Бишенов, 
  • ИП Бакпасов, 
  • ТОО «Металл Мастер».

КТП-3 (Жана Кала) (работы на ПС)

9 апреля с 10:00 до 18:00

  • ИП Цилайтис, 
  • ИП Хакимова, 
  • ИП Лим, 
  • ИП Изинбаев, 
  • ИП Жумабаева, 
  • ИП Кашуба,
  • ИП Коскулова, 
  • ИП Назарова, 
  • ИП Степаненко, 
  • ИП Батыргалиев, 
  • ИП Усачева, 
  • ИП Коваль, 
  • ИП Яровая.

Спальный сектор:

  • пр. Абая 123, у
  • л. Наримановская 64, 
  • ул. Фролова 65,67.

КТП-715 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

10 и 11 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3-19, 13а, 15/1, 
  • ул. Кравцова 2-33, 
  • ул. Иноземцева 3-22, 
  • ул. Миляева 2-22.

ТП-638 (работы на ПС)

10 апреля с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Маленькая страна», 
  • гостиница «Достык», 
  • АЗС № 5 «Эталон».

Частный сектор:

  • мкр 6 дома 19-105

светофор:

  • ул. ген. Арыстанбекова – ул. Волынова

ТП-112 (работы на ПС)

12 апреля с 10:00 до 18:00

  • Бизнес Центр по ул. Амангельды 25, 
  • общежитие по ул. Каирбекова 133, 
  • магазин «Продукты», 
  • ГЭК «Тобол» по ул. Сьянова 120.

 