По прогнозам синоптиков, в субботу, 6 апреля, на севере и западе области днём пройдёт небольшой дождь, на севере, западе и востоке ожидается туман. В воскресенье, 7 апреля, дождь прогнозируется в дневное время на западе и юге. В понедельник, 8 апреля, ночью по области ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, днём - дождь, на западе и севере - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в субботу и воскресенье переменная облачность без осадков, в понедельник - дождь.

- В субботу ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем +12...+17°С, на северо-востоке области +8°С. В ночь на воскресенье температура воздуха будет -2...+3°С, днём +10...+15°С, на севере +7°С. В понедельник ночью термометры покажут 0...+5°С, днём ожидаем +8...+13, на севере +5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 0...+2°С, днём +12...+14°С. В воскресенье: ночью 0...+2°С, днём +13...+15°С. В понедельник: ночью +1...+3°С, днём +11...+13°С.

В субботу ожидается переменный юго-западный ветер с переходом на северо-восточный скоростью 7-12 м/с, на севере и востоке с периодическими усилениями до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник ветер будет северо-восточным, скорость его составит 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области.



