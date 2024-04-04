Министерство здравоохранения обсуждает введение полного запрета на кальяны в Казахстане. Чем это вызвано и насколько опасны кальяны для здоровья казахстанцев, выясняла корреспондент Tengrinews.kz.

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Согласно действующему законодательству потребление табака для кальяна, кальянной смеси в общественных местах запрещено. Как считают в Минздраве, закон не соблюдают из-за недостаточно высоких штрафов.

"Данная норма не соблюдается ввиду низких штрафов на физических лиц и моратория на проверки среднего и малого бизнеса, действовавшего с 1 января 2020 года по 1 января 2024 года", - сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на официальный запрос.

За курение кальяна в неотведенных местах в Казахстане предусмотрен штраф от 15 до 50 МРП (от 55 380 до 184 600 тенге в 2024 году) для физических лиц.

В министерстве напомнили, что в январе этого года депутаты мажилиса предлагали ввести полный запрет на кальяны в Казахстане. За нарушение закона предлагалось ввести ответственность.

"В связи с чем министерство совместно с заинтересованными государственными органами проводит работу по усилению регулирования табака для кальяна, кальянной смеси. Данный вопрос на стадии обсуждения", - заявили в Минздраве.

В случае принятия поправок проверки в заведениях будут проводить сотрудники полиции.

Вредны ли кальяны для здоровья человека?

По данным Минздрава, кальяны приносят существенный вред легким человека за счет обжигающего дыма, смол, продуктов окисления табака. Кроме того, в табаке для кальяна содержится никотин, который вызывает привыкание и способствует приобщению к курению.

"Типичный сеанс курения кальяна продолжительностью в 1 час включает в себя вдыхание дыма, в 100-200 раз превышающего объем, вдыхаемый одной сигаретой", - отметили в ведомстве.

Врач-пульмонолог центра респираторной медицины больницы Медицинского центра Управления делами Президента Мадина Есенгельдинова рассказала, что опасность представляет сам процесс курения кальяна, потому что нередко в нем участвует несколько человек, а значит, страдает гигиена. При этом индивидуальные мундштуки, даже если и были подготовлены заранее, остаются нетронутыми.

По данным исследования "Глобальный опрос взрослого населения об употреблении табака" (GATS, 2019), средняя продолжительность кальянного сеанса составляет 51,9 минуты. При этом более 86,5 процента курильщиков кальяна сообщили, что пользовались одним и тем же мундштуком во время последнего сеанса курения.

"Соблюдение правил гигиены при курении кальяна в ночных клубах и того хуже. За ночь один и тот же кальян кочует от одного столика к другому. Официант должен продезинфицировать мундштук, но вероятность, что он это сделает, снижается пропорционально наполненности заведения и востребованности кальяна. Между тем через кальянную трубку легко передаются такие заболевания, как гепатит, герпес, синегнойная инфекция, туберкулез", - рассказала Есенгельдинова.

Отсутствие вредных веществ в кальянных смесях врач назвала мифом. По ее словам, он сформировался из-за того, что зачастую на их упаковке не содержится никакая информация о составе. Кальянные табачные смеси, по словам пульмонолога, содержат гораздо больше вредных веществ, чем обычный табак. Одна затяжка кальяна подает в наши легкие 30 литров дыма, в то время как целая сигарета самого низкого качества – всего 2 литра. А час курения кальяна по наносимому здоровью вреду сопоставим со 100 выкуренными сигаретами. Такое количество вредных веществ увеличивает риск онкозаболеваний.

"Хотя многие считают, что вода в кальяне отфильтровывает все "плохие вещи" в табачном дыме, это неправда. Даже после прохождения через воду табачный дым содержит еще высокий уровень токсичных соединений, в том числе окиси углерода, тяжелых металлов и вызывающих рак химических веществ - канцерогенов", - добавила пульмонолог.

По ее словам, курение кальяна даже в небольших количествах может вызвать привыкание, поскольку содержит никотин. В одной заправке кальяна концентрация никотина в 7,5 раза выше, чем в одной пачке сигарет.

На вопрос о том, стоит ли полностью запретить кальяны в Казахстане, врач ответила неоднозначно: запреты могут только навредить, куда важнее пропагандировать здоровый образ жизни.

"Конечно, медики против курения кальяна. Но запретительные меры часто показывают свою неэффективность и нежизнеспособность. Поэтому необходимо пересмотреть методы регуляции в этом вопросе, чтобы не множить низовую коррупцию и активно пропагандировать здоровый образ жизни, особенно среди молодежи", - сказала Мадина Есенгельдинова.

Как отметили в Минздраве, Всемирная организация здравоохранения неоднократно связывала раковые заболевания полости рта, пищевода, легких, желудка и мочевого пузыря с курением кальяна пациентами.

"Имеются данные о связи (курения кальяна - прим.) с респираторными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями пародонта, низким весом при рождении, хроническим ринитом, мужским бесплодием, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и нарушением психического здоровья", - заявили в министерстве.

Ранее казахстанских рестораторов предложили штрафовать за использование кальянов. Об этом в марте рассказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева. Поправки хотят внести в Кодекс об административных правонарушениях.