Сначала мне понравилась картинка к этому рецепту. И я решила освоить его прежде всего из-за красивой подачи. А когда приготовила (кстати, это очень просто) и распробовала, мне и на вкус курятина, приготовленная таким образом, понравилась.

Нужны филе покрупнее, потому что в них надо разместить начинку, а в мелкие ничего толком и не положишь.

Малое филе убираем, пригодится для других блюд. Делаем вдоль большого филе разрез сантиметров на 7-8, начиная с толстого края. Углубляемся сантиметра на 1,5. Главное, дно не прорезать. Разрезали, но это еще не все. Надо еще изнутри с боков на сантиметр где-то в глубину прорезать и протянуть разрез сантиметров на 5-6 в длину. Все. Теперь эту «хирургию» пальчиками раздвигаешь, придавая филе форму лодочки.

Теперь его можно сдобрить специями и немного подмариновать. Я использовала сушеный чеснок, соевый соус, черный перец и молотый кориандр. Можно оставить в холодильнике на некоторое время. Я была голодной, так что жарила через 20 минут.

Из смятой пищевой фольги сделала овал, вложила в «лодочку» из филе. Это для того, чтобы при жарке ее края не сошлись. Обжаривать надо на растительном масле, быстро - минуты по 2 с каждой стороны - и на сильном огне, чтобы сок в мясе сохранился.

Берем яйцо. Желток отделяем. Белок слегка взбиваем и добавляем тертый сыр. Кладем эту начинку на место фольги и отправляем в разогретую духовку. Запекаем минут 7, достаем. Делаем чайной ложкой гнездышко в сырной смеси, выливаем желток и еще минут на 6 в духовку. Все. На вид - точь-в-точь хачапури. Можно на желток сверху ломтик сливочного масла положить уже в тарелке.

Сыр лучше тереть на мелкой терке. Так больше входит. И лучше брать поострее и посолонее. Вроде чеддера.

Я ела с салатом на гарнир. Но думаю, неплохо должно быть с макаронными изделиями. Когда разрезаешь, желток и сырная начинка смешиваются и образуют вкусный соус, похожий на соус к пасте карбонара.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ