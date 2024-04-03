По прогнозам синоптиков, в четверг, 4 апреля, будет малооблачно, без осадков, на севере, юге и западе туман. В пятницу, 5 апреля, вновь без осадков, на севере и востоке - туман. В субботу, 6 апреля, ночью на западе, севере и востоке пройдут снег и дождь, а днём - дождь, кроме того, ожидается туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу - без осадков.

- По области в четверг ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем ожидаем 9-14, на юге 17 градусов выше нуля. В пятницу и субботу температура воздуха будет одинаковой: по ночам -2...+5°С, днём +15...+20°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...+2°С, днём +12...+14°С. В пятницу и субботу: ночью 0...+2°С, днём +15...+17°С.

В ближайшие дни ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу на севере, западе и востоке прогнозируются усиления до 15-20 м/с.