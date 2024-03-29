При этом в самом областном центре с субботы по понедельник, с 30 марта по 1 апреля, осадков не ожидается, тогда как по региону синоптики прогнозируют и дождь, и снег.

Фото Андрея СКИБЫ

В субботу, 30 марта, осадки, преимущественно снег, прогнозируют на юге и востоке области, днем на юге и северо-востоке - дождь и снег. На следующий день, 31 марта, дождь продолжится днем на севере региона. 1 апреля снег и дождь будут идти на западе, севере и востоке области.

На юге области в субботу и воскресенье, на востоке только в субботу, будет туманно. В этих же регионах в субботу может быть гололед. В понедельник, 1 апреля, гололед ожидают уже ночью на севере и востоке.

- Температура по области 30 марта ночью будет -5..-10 градусов, на юге -2, днем 0..+5; 31 марта: ночью -6-8, днем +1..+3 градуса; 1 апреля: ночью -3..+2, днем +3..+8, на юге +11 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В Костанае температурные показатели будут следующими. 30 марта: ночью -6..-8, днем +1..+3 градуса; 31 марта: ночью -5..-7, днем +3..+5 градусов; 1 апреля ночью -1..-3, днем также +3..+5 градусов.

Ветер в субботу по всей области, включая Костанай, ожидается северо-западный, скоростью 9-14 м/с, на юге и востоке - 15-20 м/с. В следующие два дня направление сменится на юго-западное, скорость останется прежней - 9-14 м/с.