В длинные мартовские выходные наша Ксения освоила пирожки из песочного теста. Результатом порадовала себя. И в редакцию принесла на пробу. Делимся рецептом с очень полезными ремарками активной участницы нашего кулинарного сообщества.

Вот такими они получаются, пирожки с красной смородиной

- Искала рецепт пирожков с красной смородиной потому, что именно она у меня наморожена, - говорит Ксения, - на картинке пирожки были похожи на печеньки, но написано «пирожки из песочного теста». Решила попробовать. Для теста требовалось очень холодное сливочное масло. Я достала из морозилки, оно немного полежало, чтобы его можно было на кубики порезать. Сразу замечу: до этого я пекла пирог из похожего теста, там не требовалось такого холодового режима. И получилось нормально. Но я стараюсь хотя бы в первый раз требования нового рецепта полностью соблюдать. Что в этом было еще интересного, так это очень малое количество сахара для пирожков с ягодной начинкой, всего 5 г, то есть чайная ложка без горки.

Масло кубиками, мука, сахар и щепотка соли отправились в чашу блендера. Ножи превратили это в крошку, к ней требовалось добавить 2-3 столовые ложки ледяной воды. Ушло 3, уточняет Ксения. Ставшую более вязкой массу она собрала в комок, обернула пленкой, отправила в холодильник на 45 минут.

Вязкое, но еще немного рассыпчатое тесто надо обмять руками и скатать в шар

Пока возилась с тестом, красная смородина, вынутая из морозилки, лежала просто в холодильнике. Размораживать не надо. К ней добавила сахар и кукурузный крахмал.

- Из теста раскатала лепешку толщиной 2-3 мм. Стаканом выдавила кружочки, - продолжает Ксения, - нужны были диаметром 6 см, таких вышло 26. Но ягод, взятых по рецепту, оказалось многовато. Чтобы закрыть их, нужны были бы диаметром сантиметров 7, в моем случае залеплять было трудновато. На половине кружков (для верха) сделала крестообразный надрез, отступив сантиметр от края и оставив нетронутой серединку, примерно на 1,5 см. Правда, когда скрепляла верх с низом, из-за щедрости начинки разрезы раскрывались еще до выпечки. Скреплять края помогала себе ребром вилки. Как я поняла, смородина должны была лежать слоем в одну ягодку. Но тогда надо было бы не 100, а 80 г взять. Еще один мой вывод: формовка уж очень мелкая, я бы делала кружки 7-8 см. Подбирайте выемки или стаканы для этого.

Кружочки выдавливаем подручными средствами

На половине заготовок, которая пойдет на верх, делаем крестообразные надрезы

Пирожки были смазаны яйцом с добавлением 1 ч. л. молока и слегка посыпаны сахаром. Выпекались до золотистости при температуре 210 градусов 18 минут.

Мнение дегустаторов: нарядные, вкусные, приятное рассыпчатое тесто. Некоторым было несладко. Рекомендация: на ягоды прямо при лепке пирожков можно насыпать еще сахарной пудры.

Ингредиенты

Тесто: 100 г сл. масла, 200 г муки, 5 г сахара, щепотка соли, 2-3 ст. л. воды. Начинка: 100 г смородины, 3 ч. л. сахара, 1 ч. л. крахмала.

Фото Ксении РЕБИК