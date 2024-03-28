Новости

Режим ЧС объявили в затопленных районах Костанайской области

28 марта 2024, 12:08 |  Происшествия

Как сообщает пресс-служба ДЧС, сегодня, 28 марта, режим чрезвычайной ситуации объявлен в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах.


Напомним, эти районы топит талыми водами уже несколько дней. По данным на утро 28 марта, из затопленных населенных пунктов эвакуировали 390 человек. На помощь местным спасателям отправлены силы МИО, ДЧС Кызылординской области, ВКО, воинская часть г. Караганды, пограничной службы КНБ РК по Костанайской области, ДП Костанайской области, Казавиаспас.