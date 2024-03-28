Спасательную операцию по эвакуации жителей сел Кызыл Жулдыз, Екидын, Аккысы, Жана кала и 9 зимовок провели под координацией Республиканского оперативного штаба МЧС РК. Эвакуировали людей с воздуха. Для этого привлекли воздушные суда Министерства обороны.

Всего из этих населенных пунктов за прошедшую ночь с 27 на 28 марта спасли более 150 граждан, в том числе 63 несовершеннолетних. Люди на вертолётах были доставлены в эвакуационные пункты Аркалыка.

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Для эвакуации людей из зимовки Сарыбас, которую проводили МСЧ, привлекли авиационную службу КНБ РК. Для этого из аэропорта областного центра подняли вертолёт МИ-8.

Всего, согласно сводке ДЧС Костанайской области на утро 28 марта, из затопленных районов Костанайской области спасли 390 человек:из населенных пунктов, находящихся в подчинении Аркалыка, – 307 человек, из Амангельдинского района – 37, Жангельдинского района – 46.

С начала паводка по области откачено 83 592,5 куб. м. воды, только за истекшие сутки - 57 484,5 куб. м.

Для борьбы с последствиями паводка задействованы силы и средства: 676 человек, 215 единиц техники, 77 мотопомп, 8 плавательных средств, 4 воздушных судна ДЧС Костанайской области, МИО, воинская часть 52859 МЧС РК г. Караганды, пограничная служба КНБ РК по Костанайской области, ДП Костанайской области, Группировка ДЧС Кызылординской области, Казавиаспас.

Также сегодня ночью в Костанайскую область были направлены силы и средства ДЧС ВКО. Как сообщает пресс-служба МЧС, оперативная группа спасателей оснащена плавсредствами, водолазным снаряжением, водонепроницаемыми костюмами, спасательными жилетами, радиостанциями, вездеходом "Шерп", а также автомобилем КамАЗ "Вахта".