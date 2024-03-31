В праздничные дни Наурыза в кинотеатрах Казахстана начался показ фильма киргизского режиссера Руслана Акуна «Пейіш. Жұмақ ананың табанының астында» («Рай под ногами матери»). Главные роли сыграли Эмиль Эсеналиев (Адиль) и Анаркул Назаркулова (Райхан апа). Их проникновенное исполнение в полной мере погружает аудиторию в драму, что компенсирует даже посредственную игру второстепенных и эпизодических актеров.

Чтобы мама попала в рай, сын везет ее пешком, игнорируя блага цивилизации

Сюжет повествует о мужчине (Адиль), интеллект которого соответствует 8-летнему ребенку. С пожилой мамой (Райхан апа) он живет в киргизском ауле. Единственное, о чем переживает женщина, - чтобы после ее смерти сына не обидели. В мечети Адиль слышит историю о том, что один человек отнес пешком свою мать в Мекку, чтобы та попала в рай. Взяв эту идею на вооружение, герой начинает просить мать совершить хадж.

Адиль - особенный человек, который не может сделать ничего плохого

Большое преимущество фильма - его концепция. Центральноазиатские страны объединяются в создании религиозного путешествия героев, чтобы показать, как связаны между собой народы. Однако это и недостаток, потому что авторы стараются угодить всем, а, учитывая точки горячих и тлеющих конфликтов, это сделать очень сложно. Еще одним минусом фильма можно назвать его телевизионный характер: кажется, что зритель на большом экране следит за путешествием не героев, а персонажей телевизионного тревел-шоу, только некоторые драматургические решения возвращают в мир кино, однако не всегда убедительно. Фильм строится четко по канонам Джозефа Кэмбелла, предоставляя на каждом шагу героям сделать выбор и через столкновение с препятствиями показать особенности каждого региона, народа и культуры.

Стареющая мать и сын с умственной отсталостью - как герои объединяющей истории

Киргизия

Идиллическую картину мирной и спокойной жизни в ауле нарушают реальные проблемы: жестокость детей, безразличие родителей, стигма в отношении к людям с ментальными расстройствами, трудовая эмиграция. Однако они аккуратно обтекаются без особого конфликта, потому что, кажется, по идее авторов, хорошие люди не сталкиваются с плохими вещами и при условии безусловной веры получают помощь свыше.

Райхан апа - терпеливая мать с многолетней тайной и волевым характером

Главной преградой на первом этапе становится принятие сложного решения Райхан апа. С самого начала она пытается уговорить сына и найти причину не идти, но со временем, когда люди начинают смеяться над ними, гордая женщина решает доказать всем и отправляется в путь, надеясь, что на границе их развернут обратно. Окончательное решение она примет позже.

Узбекистан

Путешествуя по Узбекистану, показанному в ярких красках, и пользуясь благами цивилизации на деньги верующего мецената, герои фильма хвалят узбекский плов и силу киргизского сома. У персонажей нет языкового барьера, и даже грабят их не со зла, а потому что нужда и беда заставляют.

Виды городов и подчиненной человеку природы сняты квадрокоптерами

Прохожий, увидев пачку денег у слабого человека, забирает их для лечения ребенка. В мечети герои встречаются с матерью этого ребенка, которая благодарит бога за помощь. Чтобы вернуть «долг», женщина просит своего отца, совершившего хадж в свое время, покормить и подсказать паломникам, как быстрее дойти до Мекки. Старик как мудрец на пути героя наставляет Райхан апа на путь: если она по-настоящему верит, то должна идти и не будет настоящих преград. Таким образом, фильм демонстрирует связь добрых дел: даже если человек не знает, что совершает благой поступок, он получает награду.

Герои совершают хадж, поэтому верующие люди кормят и приглашают их в дом, а также помогают героям в опасных ситуациях. Когда они чуть не попадают в руки к наркоторговцам, сила религии отпугивает плохих людей. И мать с сыном спокойно переходят границу.

Немного непонятным остается эпизод с огнетушителем, который, кажется, вставили только для комического эффекта и завязки небольшого разговора в Казахстане.

Казахстан

Казахстан сразу демонстрируется как современное и очень богатое государство. Первым же собеседником Райхан апа становится богатый казах, который жалуется на недопонимание семьи. Оказывается, деньги не приносят счастья. Учитывая уровень бедности и состояние городских трущоб, показательные понты от авторов смотрятся смешно. Не принимая помощи от владельца заводов и пароходов, паломники отправляются в пеший путь по опасной степи.

Казахстан представлен Туркестаном и бизнесменом в экзистенциальном кризисе

Дальнобойщики помогают им добраться до Каспия, однако героям приходится пережить сложную ночь, когда на них нападают волки. Так показан контраст между цивилизованным и дружелюбным городом с несчастными богачами и жестокой природой, где помочь могут только простые работяги, у которых все же имеются кое-какие связи. Один из дальнобойщиков договаривается со своим братом-моряком перевезти Адиля и Райхан апа контрабандой через Каспий.

Азербайджан

В Азербайджане мать и сын ненадолго теряют друг друга. В очень красиво снятом Баку Адиль отвлекается на воздушный шар и уходит далеко от матери, а она падает в бессилии в фонтан и попадает в больницу. Благодаря доброй полиции герои находят друг друга и путь продолжается, несмотря на болезни и уговоры врача.

Человек подчиняет природу, у героев нет сложностей с дорогами

Перед тем как попасть в самую горячую точку Азии, герои незаметно пересекают сначала Грузию или Армению, а позже так же незаметно перепрыгивают через Иорданию или Ирак. Можно посмотреть на это сквозь пальцы, тем более что географическая карта скрывает много экономических, политических и экологических проблем, о которых фильм старательно молчит.

Турция

Эпизоды с Турцией кажутся абсолютно ненужными, растягивающими хронометраж. Герои случайно попадают на съемки костюмированного фильма, и центральный персонаж покоряет режиссера своим талантом.

В этих же эпизодах проговаривается идея пантюркизма, дружбы и связи тюркских народов.

Забавно смотреть, как авторы смеются над отношениями на съемочной площадке и над режиссером, как не самой необходимой фигурой в процессе съемки. Самоирония засчитывается, однако, помимо того, что это еще одно государство на пути героев, эпизоды больше не несут никакого смысла.

Сирия

Герои встречают в Сирии только представителей двух сторон гражданской войны: солдат и террористов, при этом опуская связь последних с религией. И вновь смена эмоциональных регистров делает фильм одновременно убедительным в своем послании и совершенно нереалистичным в создании ситуаций. Адиль и Райхан апа попадают в руки бандитов, убивших до этого приютивших героев мужчину и его сына. Убедить преступников в том, что они просто путешественники, не получилось, но девушка из Киргизии помогает паломникам ценой своей жизни.

Самый эмоциональный момент в Сирии связан с бомбой и хорошими солдатами. Зло тут абстрактно

Военные, перед тем как отправиться в бой, молятся, обезопасив себя не только специальной одеждой, но и верой. Столкнувшись с ужасными бандитами, Райхан апа приходится пережить испытание - освободить сына от бомбы.

Война, как парад смертей, показана реально, но, когда герои проходят взрывающееся минное поле без единой царапинки, реалистичность исчезает. В этот момент зритель понимает, что смотрит религиозную притчу об истинной вере.

Саудовская Аравия

Почти достигнув цели, Райхан апа попадает в больницу. Врачи сопровождают пожилую пациентку, чтобы она завершила свой хадж, что еще раз демонстрируется авторами как проявление заботы и цивилизации, наряду с грандиозными урбанистическими панорамами. Величественные строения современного арабского города, большие съемки и религиозный туризм на высшем уровне. Даже человеку неверующему захочется побывать в таком месте.

Особое место в фильме занимают идеалистические виды религиозных сооружений

На протяжении фильма мать пытается рассказать правду о рождении сына, но решается только перед самой смертью. Она сообщает, что юная девушка попросила ее подержать ребенка на вокзале и пропала на три дня. Райхан апа так хотела ребенка, что не смогла вернуть мальчика матери, когда та наконец-то появилась. Всю жизнь женщина живет с этим грехом. И теперь, когда она, благодаря сыну, точно попадет в рай, может покаяться.

Что осталось за кадром

Кроме того, что авторы фильма постарались никого не обидеть, поэтому проигнорировали бедность, сложность военного конфликта, экологические катастрофы и национальные столкновения, без внимания осталась красота природы. Создается четкое ощущение превосходства городской культуры и стремления показать Центральную Азию как развитый цивилизованный регион. Фильм-картинка и фильм-идея получился понятным, трогательным и удачным в своем стремлении пропагандировать религию и идею пантюркизма. Но, если бы авторы были немного смелее, они могли создать не просто путешествие сына и матери, а настоящую эпопею, документальный портрет региона. Ничто так не объединяет людей, как общие проблемы.

Кадр из фильма

