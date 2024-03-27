По прогнозам синоптиков, в четверг, 28 марта, на юге и западе ожидаются осадки, ночью в виде дождя и снега, днём преимущественно дождь. Особенно сильными осадки будут на юго-востоке области. На севере и востоке - туман и гололёд.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу, 29 марта, вновь будет дождь со снегом, на севере и востоке - туман, гололёд. В субботу, 30 марта, дождь со снегом, туман и гололёд прогнозируются на севере и востоке области.

В Костанае в четверг дождь и туман. В пятницу в областном центре - дождь со снегом, туман и гололёд. В субботу - переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг, по области будет от 0 до 5 градусов тепла, на востоке 3 градуса мороза, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днём ожидаем +3...+8°С, на востоке 0°С. В пятницу ночью термометры покажут -3...+2°С, в ночь на субботу будет -5...-10°С, на юге -2°С. В дневное время в пятницу и субботу будет одинаковая температура воздуха: -3...+2°С, на юге +5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...+2°С, днём +3...+5°С. В пятницу: ночью 0...-2°С, днём так же. В субботу: ночью -8...-10°С, днём 0...+2°С.

В четверг ветер будет переменный южный - юго-западный скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на юге и западе области. В пятницу ожидается юго-западный ветер скоростью 15-20 м/с с порывами до 23 м/с на севере и востоке. В субботу ветер будет уже северо-западным скоростью 9-14 м/с, с усилениями на севере и востоке до 15-20 м/с.