Новости

Школьные олимпиады в Казахстане перешли на новый формат

26 марта 2024, 10:29 |  Общество

Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам впервые в этом году пройдет сразу в семи регионах, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК. Это облегчит соблюдение норм санитарной, медицинской, пожарной безопасности и общественного порядка.

Естественно-математическое направление:

  • 17-21 марта – г. Астана, физика, математика;
  • 24-28 марта – г. Алматы, информатика, география;
  • 27-31 марта – г. Павлодар, химия, биология.

Общественно-гуманитарное направление:

  • 1-5 апреля – г. Костанай, казахский язык и литература, казахский язык в школах с русским языком обучения;
  • 7-11 апреля – г. Атырау, русский язык и литература, русский язык в школах с казахским языком обучения;
  • 14-18 апреля – г. Усть-Каменогорск, история Казахстана, основы правоведения;
  • 20-24 апреля – г. Петропавловск, английский, немецкий и французский языки.