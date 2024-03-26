Школьные олимпиады в Казахстане перешли на новый формат
26 марта 2024, 10:29 | Общество
Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам впервые в этом году пройдет сразу в семи регионах, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК. Это облегчит соблюдение норм санитарной, медицинской, пожарной безопасности и общественного порядка.
Естественно-математическое направление:
- 17-21 марта – г. Астана, физика, математика;
- 24-28 марта – г. Алматы, информатика, география;
- 27-31 марта – г. Павлодар, химия, биология.
Общественно-гуманитарное направление:
- 1-5 апреля – г. Костанай, казахский язык и литература, казахский язык в школах с русским языком обучения;
- 7-11 апреля – г. Атырау, русский язык и литература, русский язык в школах с казахским языком обучения;
- 14-18 апреля – г. Усть-Каменогорск, история Казахстана, основы правоведения;
- 20-24 апреля – г. Петропавловск, английский, немецкий и французский языки.
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