Турнир памяти педагога и экс-депутата Мажилиса прошел 23 марта в шахматном клубе им. Уфимцева (башня с часами) в Костанае. Так как на соревновании не было возрастного деления, а пары распределялись с помощью жеребьевки, за некоторыми столами с ветеранами шахмат, знавших самого Шалабаева, встретились самые маленькие участники - младше 15 лет .

Профессор КРУ им. А. Байтурсынова, кандидат философских наук Юрий БОНДАРЕНКО на турнире не играл, но пришёл поболеть за других шахматистов.

- Все играют вне зависимости от возраста, и это отличная школа! Тут швейцарская система: играют сначала по жребию, а потом в зависимости от результатов, компьютер ставит победителей с победителями, а если сыграли в ничью, то и будут соответственно с теми, кто сыграл, - пояснил он. - И получается, что постепенно, если выигрываешь, становится всё более и более сложно. Все борятся за основной кубок - «абсолютку», но при этом, если юнец не выиграет его, он может получить кубок в своей возрастной категории до 15 лет. Всего на турнире три типа наград - «абсолютка», для старших и для младших.

Коллега Шалабева, педагог Тагильской ОШ (Сарыкольский район) Светлана МАЧНЕВА тоже посетила турнир и рассказала о своём нем - Шалабаев был директором этой школы.

- Мы с ним всегда обсуждали проблемы образования, он очень много внимания уделял спорту, шахматам. Все школы, в которых он работал, а директором Шалабаев был в 4 школах, играли в шахматы, - вспоминает она. - Он был разрядником по 7 видам спорта. Культивировал в школах волейбол, лёгкую атлетику. Ученики участвовали в эстафетах два раза в год.

Один из организаторов турнира Сулеймен МУРЗАТАЕВ - тоже коллега Василия Амельяновича. Он пришёл в Докучаевскую школу Алтынсаринского района учителем-практикантом, когда Шалабаев был у её штурвала. Позднее они поменялись должностями - Мурзатаев стал директором, а Шалабаев начал учить детей. Сулеймен Искакович припомнил, чем отличались предыдущие турниры памяти Василия Шалабаева.

Организаторы объясняют участникам правила турнира. В центре, в пиджаке - Сулеймен Мурзатаев

- Вначале у нас были командные соревнования - участвовало до 9 команд. Была круговая система - каждый играл с каждым. Сейчас у нас «швейцарка» - победитель играет с победителем. А тогда все играли по круговой - каждый должен был играть с каждым. Из-за этого турниры шли долго, до ночи - пока каждый сыграет с каждым... Зато это удовольствие - шахматисты же люди больные! - шутит Мурзатаев.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА





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