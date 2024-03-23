По ночам у нас еще стойкий зимний «минус», но днем к обеду солнце пригревает по-весеннему напористо, заставляя ручьи проснуться. Снег уже ноздреватый, птицы ошалевшие, люди повеселевшие. Чувствуют весну и рыбы.

Лед уже опасен

Да, опасен уже сейчас, в третьей декаде марта, хотя по времени до нашего рыбацкого праздника «последнего» льда еще недели две. Мы с Сабанеем точечно знаем места на Тоболе, где полыньи были опасны на протяжении всей зимы. Ловушки есть вдоль левого берега реки - в районе краснопартизанской бани. Есть и в центре Костаная - впритык к Малому мосту. Прошлой зимой полынья здесь о себе не заявляла, а ныне, пожалуйста, объявилась. Коварство ее в том, что в ней не просматривается открытая вода. Сверху лед над ней настолько тонок, что может выдержать разве что птичек. Рыболовы - завсегдатаи этих мест - об этой «мине» знают. Не знают веселые праздношатающиеся. Когда мы бывали там, Сабанею то и дело приходилось отгонять от промоины тех, кто так и норовил в ней искупаться.

Ближе к мосту рыбачить опасно

Одно дело - промоины, другое - как долго безопасным будет наш лед в нынешнем марте. В прошлом году, когда толщина его достигала метра, рыбачить можно было в заливах Тобола еще в 10-х числах апреля. До этого времени длился праздник последнего льда и на Косколе, Аксуате, Верхнетобольском и Каратомарском водохранилищах. Сейчас лед в тобольских заливах не более 80 см, а на течении кое-где - вообще 20-40. Вот и гадают наши рыболовы: а надолго ли ныне праздник?

Попробуем порассуждать. Ранней весной за потеплением идет похолодание, и так у нас происходит неоднократно, пока матушка-природа не исчерпает свои запасы холода. Тает ли лед при колебаниях минусовых ночных и дневных температур? Когда ночью минус 10, а днем минус 2, как у нас сейчас. Когда утром приезжаешь на водоем зимой, а вечером, перед заходом солнца, уже почти лето.

По моим наблюдениям, сейчас тает снег поверх льда, на который ныне наша зимушка расщедрилась. Лед же пока еще монолитный. Самые опасные сейчас места, помимо промоин, там, где река сужается. Причем чем уже место, тем течение быстрее, а значит лед тоньше. Такое место - в городской зоне Тобола около «КЖБИнского» моста. Толщина льда там местами - 7-10 см. Стоит сейчас избегать и те места, где лед трещит. Это значит, что там есть неоднородности и искривление рельефа, а значит, и лед проблемный. Проблемный лед и под мостами, там он тает особо быстро из-за газов, испарений и теплых конвективных потоков. Сам лед плотнее у берега, но не у самого-самого, а чуть поодаль.

Наши реки и озера на мелководье промерзают полностью, однако когда начинается таяние, то самый край водоема быстро оттаивает. Вот и сейчас, прогуливаясь по Малому мосту, можно заметить темные пятна под самым берегом. А значит, процесс таяния начался.

В отличие от рек, наши озера размораживаются долго, потому что нижние слои толстого льда не успевают прогреваться. А кроме того, в озере больше воды и больше льда. Малое же количество воды быстрее замерзнет и быстрее растает. Но быстрее всего освобождаются ото льда реки с течением, и понятно: чем оно больше, тем интенсивнее происходит процесс таяния.

Аксуат капризничает...

...или испытывает? Скорее всего, то и другое одновременно. В последние годы рыбалка здесь зачастую трудовая: бурим - ищем. Зимой только так удавалось здесь надергать окуня. Сейчас, когда в заливе (в районе бывшего поселка Мокрое) стал клевать карась, целая армия изголодавшихся карасятников ринулась сюда. В отличие от прошлых лет, когда в этих местах Аксуата клевали исключительно крупные рыбины, которых порой приходилось высвобождать из лунки даже с помощью багорика, ныне расклад другой. На двухметровой глубине клюет карась разной величины: от ладошечного до полукилограммового. Вот только, увы, клюет не у всех.

Мартовский улов Аксуата

«Испытание? Нет, это не испытание, это издевательство! Пробурили лунок сорок - и там, где палаточный город, и вокруг, и поодаль, и ближе к тростнику, и в самой растительности, и на чистой воде… Поклевок не было нигде. Так и уехали ни с чем - злые и несчастные». А в противовес этим возмущениям - другое: «На днях «оторвался» на Аксуате. Нашел уловистое место не сразу, пришлось попутешествовать. Мой карась ждал меня в редком камышике. Подкормил лунку вареным мотылем, притенил фанеркой с прорезью для лески. Изредка с паузами медленно поднимал удочку сантиметров на 20 и также осторожно опускал. Минут через 20 - вдруг поклевка. Хватаю удочку, но рыбина уже успела уйти в камыш. Пытаюсь вывести ее оттуда, и на мое счастье это удается. Осторожно подвожу под лунку и начинаю поднимать. Рука чувствует приятную тяжесть: только бы не сорвался. Уф-ф-ф! Не сорвался! Сначала показался средних размеров нос, а потом и сам карась! Конечно, это был не трофей, граммов на 300, но адреналина было куда больше. Теперь предстояло вокруг этой точки пробурить еще несколько лунок в радиусе примерно 3 м. Конечно, опасался того, что шум спугнет стайку и клева не будет. Но все-таки добросовестно, как и первую, прикормил каждую новую лунку, притенил и стал ждать, осторожно прогуливаясь между расставленными удочками, время от времени поднимая и опуская каждую. Не скажу, что сторожки дергались не уставая. Второй карась клюнул, представьте себе, на той же первой лунке. Он был крупнее и тяжелее первого. Вот так с десяти утра до шести вечера я наловил 6 кг аксуатского серебристика».

Знаю, что некоторые рыболовы пытаются сейчас поймать на Аксуате не только карася, но и щуку. Да, Аксуат богат и этой рыбой. Бывали времена, когда сюда наш народ ездил исключительно за щукой. Ловить параллельно ту и другую рыбу надо приноровиться. Выставленные жерлицы привязывают к месту, их не оставишь без присмотра. А если вблизи них карася нет? Можно, конечно, сначала найти карася, но тогда будет потеряно время для ловли щуки. И все-таки некоторым такое «жонглирование» удается. Потому что для заядлого рыболова на водоеме нет ничего невозможного.

Клев-инфо

Напомним о сроках нерестовых запретов. На водоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области на лов:

щуки - с 20 марта до 20 апреля;

до сазана (карпа), леща, линя, судака - с 20 апреля по 30 мая;

На водоемах других районов и городов Костанайской области на лов:

карася - с 20 мая по 10 июня;

щуки, язя - с 10 апреля по 10 мая;

сазана (карпа), судака, леща, линя - с 20 мая по 30 июня.

В городских зонах Тобола капризно, но все-таки время от времени при благоприятной погоде поклевывает плотва, вперемешку с ней попадаются верховка, мелкий окунек, подлещик, густера.

Карасика разных размеров можно половить на Сарыколе, причем здесь чем больше глубина, тем крупнее рыба.

Щуку наши рыболовы ловят сейчас на Речном, Койбагаре, Бабьем.

На Верхнетобольском водохранилище еще можно результативно поохотиться на судака.

Итсарский и коскольский караси пока себя не проявляют.

Каратомарский окунь радует окунятников хорошими рыбалками.

Окунь клюет и на Мазарево.

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