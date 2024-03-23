В марте этого года костанайцы сообщили заместителю председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольге СОЛОВЬЁВОЙ, что на входе одной из автомоек лежит хаски с выбритым боком и повязкой на лапе.

Хана оставили лежать возле одной из костанайских автомоек

- Как я поняла, его сбила машина и неравнодушные люди оказали помощь: отвезли в ветклинику, что по соседству с этой автомойкой, - сообщила «НГ» Соловьёва. - Но забрать и содержать дальше не смогли. У автомойки он пролежал, думаю, около суток. Когда я после работы подъехала к этому месту, мне показалось, что пес уже не шевелится и не дышит. Я успела пореветь, думала, что он умер... В итоге поняла, что он живой! Он встал, понюхал меня и залез в машину. Пес знает поводок и отлично на нем ходит. Спасибо девушке, которая сообщила о нем, она тоже волонтер, помогает в поисках людей, а нам с питанием для пса, не бросает его.

Сейчас собака содержится в реабилитационном центре.

- У него были незначительные травмы и ушибы, но состояние в целом стабильное, - отмечает Ольга. - Сейчас здоров и ищет дом. Кастрирован будет через 3-4 недели, сейчас нельзя по показаниям. Он контактный и адекватный. Хорошо контактирует с детьми: с моей дочкой обнимался и целовался. Скорее всего, у его хозяев были дети. Но, к сожалению, пока они не отозвались. Неизвестно, что случилось, но, может быть, они узнают о его судьбе и заберут назад. Он не молод, но вполне прилично выглядит.

Пока пса волонтеры назвали Ханом, так как он похож на другую, ранее спасенную ими собаку. Содержать его лучше внутри дома или в вольере. Нельзя садить на цепь, у собаки должна быть возможность гулять на свободе.

Чтобы забрать Хана или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ